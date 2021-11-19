Пьяный дебошир напал на охранников с «розочками» в магазине Duty Free аэропорта Шереметьево и попал на видео

В столичном аэропорту Шереметьево пьяный пассажир устроил дебош и напал на охранников магазина с разбитыми бутылками, именуемыми «розочками».
По информации Telegram-канала «Радиоточка НСН», дебошир начал проявлять агрессию в одном из магазинов Duty Free.
Как видно на кадрах записи, он подошел к прилавку со спиртным, взял две бутылки, разбил их и направился прямо на одного из сотрудников службы безопасности торговой точки.
Второй охранник в это время обезвредил буйного посетителя со спины. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.