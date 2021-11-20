Отчего желтеет язык: все причины и проблемы со здоровьем - от курения до черных волос

Языки могут менять цвет по ряду причин: от употребления цветных продуктов до курения, что влияет на нашу гигиену полости рта. Желтый язык может быть побочным эффектом как серьезных, так и незначительных проблем со здоровьем, но каковы наиболее распространенные причины?
Плохая гигиена полости рта часто является причиной значительных изменений цвета и текстуры во рту. Наши зубы, язык и десны требуют ежедневного очищения, чтобы поддерживать наше здоровье, но есть некоторые условия, которые могут повлиять на наш язык, несмотря на то, что у него хороший режим полости рта. Желтый язык может указывать на более серьезное основное заболевание - и это восемь возможных причин этого странного симптома, пишет express.co.uk.
Почему у меня желтый язык?
Наши языки ежедневно контактируют с огромным количеством веществ, которые вполне могут быть виноваты в том, что на вашем языке остается желтый оттенок.
Доктор Пол Эттлингер, врач общей практики в Лондоне, сказал: «Существует ряд возможных причин того, почему чей-то язык может казаться желтым.
"К ним относятся плохая гигиена полости рта, табак, молочница, некоторые жидкости для полоскания рта и некоторые лекарства, например антибиотики, лансопразол, соли железа и разжижители крови.
«Также дыхание ртом - (так что те, кто более склонен дышать через рот, а не через нос)».
Плохая гигиена полости рта.
Соблюдайте рекомендуемые две минуты два раза в день, чтобы избежать желтого языка, если это вызвано гигиеной полости рта.
Если вы не будете регулярно чистить зубы щеткой, зубной нитью и полосканием, это может привести к тому, что пищевые вещества останутся во рту.
Захваченные частицы будут содержать бактерии, выделяющие пигмент, которые могут быстро пожелтеть на вашем языке.
Обычно эта причина желтого языка не вызывает боли, так как это просто результат скопившихся бактерий на языке, зубах и деснах.
Сухость во рту и дыхание через рот.
Наступает сезон простуды и гриппа, от которого у многих из нас перехватывает дыхание, когда мы боремся с заложенным носом.
Доктор Пол Эттлингер добавил: «Сухость во рту снижает выработку слюны, что приводит к риску чрезмерного бактериального роста.
«Бактерии и частицы пищи остаются на слизистой оболочке языка (поскольку слюна помогает избавиться от лишних бактерий на поверхности языка)».
Разрушение зубов, неприятный запах изо рта и пожелтение языка могут быть вызваны сухостью во рту, которая часто встречается у людей, страдающих:
Синдром Сьоргена.
Диабет.
Радиация.
Химиотерапия.
Симптомы простуды и гриппа.
Лекарство, содержащее висмут.
Согласно медицинскому сайту Healthline, пепто-бисмол и другие лекарства, содержащие висмут, вызывают желтый язык.
Этот ингредиент обычно содержится в желудочно-кишечных препаратах.
Когда висмут вступает в реакцию с серой во рту, он может окрашивать язык, оставляя желтый оттенок.
Известно даже, что висмут оставляет язык оранжевым или черным из-за реакции серы.
Ополаскиватель для полости рта, содержащий окислители
Как и висмут, жидкость для полоскания рта, содержащая перекись, гамамелис или ментол, также может изменить цвет вашего языка.
Географический язык.
По словам Healthline, это состояние является чем-то вроде медицинской загадки, поскольку причина неизвестна.
Это происходит, когда на языке отсутствуют участки сосочков, что делает его похожим на карту.
Пятна часто выглядят красными, но также могут быть желтыми и слегка болезненными.
Табачный дым.
Есть много медицинских аргументов против употребления табака, и плохая гигиена полости рта - лишь один из них.
Табачный дым не только уменьшит белизну ваших зубов, но и химические вещества сделают ваш язык более желтым с каждым клубом дыма.
Черный волосатый язык.
Звучит устрашающе, но черный волосатый язык на самом деле безобидная причина желтого языка.
Бугристые сосочки на кончике и по бокам языка могут увеличиваться в размерах и собирать бактерии, грязь, пищу и другие вещества, в результате чего сосочки приобретают разные цвета.
Это состояние проявляется желтым и неровным, прежде чем станет черным.
Желтуха.
Желтуха - самая серьезная причина желтого языка, поскольку она указывает на повреждение печени.
Это заболевание окрашивает кожу и белки глаз в желтый цвет, что говорит о том, что печень повреждена и не может перерабатывать продукт жизнедеятельности билирубин.
Этот желтый пигмент образуется при разрушении эритроцитов и накапливается в случае желтухи, отчего язык, глаза и кожа становятся желтыми.