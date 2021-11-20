Погода в Бердске 20 ноября 2021: снегопад и низкие ноябрьские температуры придут к нам в субботу

Выходные в Бердске будут морозными и снежными. Так в субботу, 20 ноября, с утра температура воздуха составит -16 градусов, в обед потеплеет до -11. При этом подует южный ветер до 6,2 м/c. При относительной влажности воздуха 68 % и повышенным давлением до 762 мм ртутного столба.
20 ноября отмечается народный праздник Федотов день — день памяти святого мученика, который за долгие века стал народным и обзавелся своими традициями. В этом празднике смешались православные и языческие верования. На Руси считалось, что в Федотов день, появляются новые дороги — мороз сковывает реки первым льдом, по которому вскоре можно будет ходить без опаски. Из-за этого в простонародье его прозвали Ледоставом, хотя в некоторых регионах в ходу были и другие названия — Федот Ледостав, Федот Корчемник и Зимородок.
Если на дворе гололед, то такая погода будет еще несколько дней.
Если обильно идет снег, то весной разойдутся реки.
Если галки подняли беспокойный крик — быть снегопаду.
Если на Федота выпал обильный первый снег и покрыл сырую землю, то уродится рожь.