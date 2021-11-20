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Магнитная буря 20 ноября 2021: геоудар в середине дня приведет к волнению магнитосферы в субботу

10:45:0711/19/2021,София Мальцева
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Отказ от вредных привычек, правильное питание и умеренная физическая активность – приносят куда больше пользы, чем попытки окольными путями преодолеть метеозависимость.

Солнечный ветер, источники которого находятся на Солнце и вращаются вместе с ним сейчас. Фото: Pixabay.com

Предварительный прогноз геомагнитных колебаний показывает магнитную бурю до четырех баллов в субботу, 20 ноября. В 10.00 по новосибирскому времени сила бури составит 3 балла, длительностью три часа. После чего колебания магнитосферы достигнут четырех баллов и будут действовать до 19.00 по Новосибирску.

Солнечный ветер, источники которого находятся на Солнце и вращаются вместе с ним сейчас, обрушивается на Землю попеременно раз в две недели, создавая магнитные бури.
В такие периоды, магнитные бури могут приводить к помехам для спутниковых, GPS и радиосигналов. Также влиянию подвергаются многие метеозависимые люди.

Однако частой причиной метеочувствительности становится слабый иммунитет или хронические заболевания. Обычно влиянию погоды подвергаются люди с проблемами сердечно-сосудистой системы. От этого недомогание может длиться несколько суток. Зависит от состояния организма в целом: его возраст, комплектация и хронические заболевания.

Как себя чувствуют в бури наши читатели:

- Ломит суставы, состояние тяжести.

- Усталость, голова болит.

- Бессонница и тревога внутри.

- Плохое самочувствие в целом.

- Голова тяжелая, давление скачет.

Как уменьшить симптомы

При проявлениях метеозависимости лучше по возможности отказаться от тяжелой работы и отдохнуть, отказавшись от алкоголя и разумно ограничив курение. Если вы переносите болезнь на ногах, то возможны осложнения, а метеорологическая зависимость сигнализирует именно о болезни и о ее активных всплесках.

Следует помнить, что отказ от вредных привычек, правильное питание и умеренная физическая активность – приносят куда больше пользы, чем попытки окольными путями преодолеть метеозависимость. Лечение необходимо, но разумное отношение к собственному здоровью поможет снизить риски, облегчить симптомы и встать на путь исцеления. Прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, качественная еда и внимание к собственным потребностям - и вы будете чувствовать себя намного лучше.

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