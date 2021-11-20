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Исследователи объяснили, как наш мозг воспринимает многозначные слова: интересный эксперимент

7:00:1511/19/2021,Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
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Например, в прилагательных есть обычный тип метонимии, когда эмоциональное состояние или черта человека распространяется на его внешний вид или действия: умный мальчик - умные глаза - умное поведение.

С 1990-х годов психолингвисты исследуют структуру лексической полисемии - множественных связанных смыслов в словах - в ментальном лексиконе. Фото: Pixabay

Исследователи из Школы лингвистики НИУ ВШЭ и Центра языка и мозга провели эксперимент, чтобы выяснить, как носители языка воспринимают разные значения или смыслы многозначных слов. Они обнаружили, что близость образного смысла к буквальному смыслу влияет на их восприятие как семантически различное. Кроме того, они заметили, что контекст влияет на способность замечать семантические различия - труднее воспринимать различия между воспринимаемыми значениями, которые отличаются незначительно, когда они представлены вместе с совершенно разными значениями. Это связано с общими когнитивными механизмами внимания: люди обращают внимание на более заметные стимулы, которые отвлекают их внимание от тонких различий. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology, пишет medicalxpress.com.


С 1990-х годов психолингвисты исследуют структуру лексической полисемии - множественных связанных смыслов в словах - в ментальном лексиконе. Существуют различные теории о корреляции между многозначностью, отраженной в словарях, и «реальным» отражением того, что происходит в человеческом мозге, когда он хранит и обрабатывает многозначные слова.

Например, слово «холодный» имеет разные значения в разных контекстах: холодный воздух (воздух с низкой температурой), холодный день (день, когда воздух холодный) или холодный человек (недружелюбный человек). Некоторые психолингвисты, такие как Стивен Фриссон и Мартин Дж. Пикеринг, считают, что мозг имеет одно общее «недооцененное» значение для многозначного слова, которое активируется, когда оно воспринимается. Напротив, такие исследователи, как Девора Э. Кляйн и Грегори Л. Мерфи, утверждают, что мозг хранит каждое значение многозначного слова отдельно.

Наконец, сторонники «гибридного» подхода к многозначности (такие как Екатерини Клепоусниоту) утверждают, что различные типы чувств хранятся и обрабатываются по-разному в зависимости от их близости к буквальному смыслу. В частности, смыслы, основанные на метонимии (расширение по смежности), хранятся вместе с буквальным смыслом, поскольку они ближе к нему, в то время как смыслы, основанные на метафоре (расширение по сходству), хранятся отдельно как более далекие.

В приведенном выше примере холодный воздух - холодный день - это расширение, основанное на метонимии, а холодный воздух - холодный человек - это расширение, основанное на метафорах. Это означает, что при «гибридном» подходе первая пара чувств будет храниться вместе, а вторая пара - отдельно. Одним из аргументов в пользу этого подхода является то, что метонимические смыслы обрабатываются быстрее, чем метафорические, а также тот факт, что носители языка, когда их просят разделить смыслы многозначного слова, смешивают буквальные смыслы с метонимическими гораздо чаще, чем с метафорическими.

Однако до сих пор неизвестно, как хранятся и обрабатываются различные типы метонимических расширений.  Теоретические исследования полисемии говорят о том, что существуют разные типы метонимий, некоторые из которых ближе к буквальному смыслу, а другие - более далекие.
 Например, в прилагательных есть обычный тип метонимии, когда эмоциональное состояние или черта человека распространяется на его внешний вид или действия: умный мальчик - умные глаза - умное поведение. В этом типе расширения единственным семантическим сдвигом является идея отношения («умные глаза» - это глаза умного человека; «умное поведение» - это поведение умного человека), поэтому эта метонимия близка к буквальному смыслу. .

С другой стороны, существует «дистальная» метонимия, в которой к буквальному значению добавляются другие важные семантические компоненты, такие как временность или причинность: голодный человек - голодные годы (годы, когда люди были голодны), грустная девушка - печальные новости (новость, вызывающая печаль).

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого изучали, как носители языка воспринимают смыслы многозначных слов на основе проксимальной метонимии, дистальной метонимии и метафоры. Всего в эксперименте приняли участие 1809 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Их средний возраст составлял 34 года.


В эксперименте рассматривались четыре группы чувств:

  1. Буквальная и две проксимальных метонимии (умный человек - умные глаза - умное поведение).
  2. Буквальный, проксимальная метонимия и дистальная метонимия (грустный человек - грустные глаза - печальные новости).
  3. Буквальный, проксимальная метонимия и метафора (сладкая конфета - сладкий запах - сладкая улыбка).
  4. Буквальный, дистальная метонимия и метафора (веселый человек - веселая история - веселый ветер).

Каждый тип значения был представлен двумя или более предложениями.

Участников попросили прочитать предложения, иллюстрирующие различные значения многозначных прилагательных, например:


  • Он был старый, грустный человек в темной одежде (в буквальном смысле).
  • Хозяин кафе был лысым пухлым мужчиной с грустными глазами (проксимальная метонимия).
  • Это добрая, а иногда и грустная история со счастливым концом (дистальная метонимия).
  • Директор нашей школы очень строгий (в прямом смысле).
  • Дима строгим голосом попросил у Тани объяснения (проксимальная метонимия).
  • Судья потребовал строгого толкования закона (метафора).

Затем участников попросили распределить предложения по виртуальным «корзинам» на основе их понимания того, какие фразы содержат одинаковый смысл слова. Количество корзин было неограниченным.

Корзины с буквальным смыслом также часто содержали проксимальную метонимию, реже дистальную метонимию и крайне редко метафору. Метонимические смыслы также смешивались друг с другом. Скорее всего, смешивались две проксимальные метонимии (умные глаза и умное поведение), а также проксимальная и дистальная метонимия (печальные глаза и печальные новости), которые смешивались друг с другом даже чаще, чем с буквальным смыслом. Метафоры редко смешивались с метонимиями, но все же чаще, чем с буквальным смыслом.

По мнению авторов, это означает, что смыслы многозначного слова в ментальном лексиконе не организованы как дискретные сущности, а образуют континуум. В этом континууме метонимия, как правило, ближе к буквальному смыслу и поэтому перекрывается с ним в большей степени, хотя разные типы метонимии имеют еще большую степень перекрытия. Хотя метафоры редко пересекаются с другими смыслами, их больше путают с метонимиями, чем с буквальными смыслами, что может указывать на общую интуитивную способность различать буквальные и переносные смыслы.

Исследователи также продемонстрировали, что в тех случаях, когда дистальная метонимия была представлена ​​вместе с проксимальной метонимией, она легче воспринималась говорящими как отдельный смысл. Во второй группе проксимальную метонимию путали с буквальным смыслом (веселый человек и веселый взгляд), а дистальную метонимию часто выделяли в отдельный смысл (веселая песня). В четвертой группе, где дистальная метонимия была представлена ​​вместе с метафорой, ее значительно чаще путали с буквальным смыслом (веселый человек и веселая песня), а метафору (веселый ветер) помещали в отдельную «корзину».

«Оказывается, на восприятие смысловых различий влияют общие когнитивные механизмы внимания, - комментирует Валентина Апресян, профессор школы лингвистики НИУ ВШЭ. «Наше внимание сосредоточено на наиболее значимых стимулах, и степень их значимости относительна. В контексте слегка различающихся стимулов стимул средней степени различимости будет восприниматься как отдельный, в то время как при наличии сильно дифференцированных стимулов он будет смешиваться. на задний план. Незначительные различия обостряют наше восприятие смысловых оттенков, в то время как сильные различия смягчают его ".

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