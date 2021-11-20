Федотов день: почему 20 ноября строго запрещено вязать

20 ноября отмечается народно-христианский праздник Федотов день. В православных храмах в этот день вспоминают святого Феодота Анкирского, который пострадал за веру во Христа в период языческих гонений на христиан. В миру это был простой женатый человек, имевший собственную гостиницу. Он сделал много добрых дел для христианства. Предоставил отдельное помещение, чтобы верующие могли там молиться, выкупал тела мучеников у воинов и хоронил их со всеми почестями. Однажды, святой Феодот похоронил семь мучениц-дев, которые пострадали от жестокого правителя. Когда император узнал об этом, то приказал привести праведника на суд.
Его подвергли жестоким мучения, но христианин не отрекся от веры, за это его обезглавили. Правитель приказал сжечь тело Феодота, однако поднявшаяся буря не дала этого совершить, и христиане похоронили его по обычаям.
Народные традиции связывают этот день с ледоставом. Считается, что сегодня на дворе гололед, то низкие температуры будут всю зиму. 20 ноября детей к реке не пускали, потому что лед считался совсем тонким. Чтобы дети не рвались играть на улице, им говорили загадки про лед и учили быть аккуратными. По народной примете: за безопасность ребенка мать всю жизнь будет себя корить. На речку шли опытные взрослые мужчины, изучали обстановку. Было замечено, если лед прозрачный, то он самый толстый и прочный, ледяная корка над быстрым ручьем ненадежная.
В Федотов день крестьянки садились за ткачество. При этом строго соблюдали запрет на вязание. Перед работой женщины молились святому Федоту, ведь именно он является покровителем женского рукоделия.