Грешно ли работать 20 ноября в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»?

Икона Богоматери “Взыграние Младенца” впервые была обнаружена 20 ноября 1795 года. В честь этого события отмечается ежегодный праздник чудесного обретения Святого образа.
Нашли икону Богородицы в деревне Гремячево под Москвой. Как раз на месте, где был обнаружен лик Николая Чудотворца Дмитрием Донским. Эта находка была очень символичной для князя, поскольку после нее он направился на поле боя, где одержал победу в Куликовской битве, а в честь чудесной иконы, построил Николо-Угрешский монастырь.
Спустя несколько веков, рядом с этой обителью была найдена икона Богородицы “Взыграние младенца”. В ее чудотворности убедилось множество бездетных семей, которые пришли к святому изображению в надежде обрести чудо рождения ребенка. Страстные и искренние молитвы всегда помогали обрести долгожданное чадо.
Популярность чудотворений иконы быстро распространилась по местным окрестностям, а затем и по всей России. С тех пор множество паломников приходят к святому лику и обращаются за помощью. Паломницы обретают радость материнства, прикоснувшись к святыне.
Беременность и долгожданные роды – это символ Божественного величия жизни. На Руси женщины старались носить ребенка под сердцем, постоянно находясь в молитве. Святой образ Богородицы “Взыграние Младенца” говорит о полноте материнства, поэтому в православии принято перед родами заказывать молебен с акафистами Богородице.
Православные верующие задаются вопросом, можно ли работать в церковный праздник. Однако, считается, что не в каждый христианский праздник стоит строгий запрет на работу. Стоит отметить, что такие запреты пришли из народа. При этом священнослужители говорят, если праздник выпадает на будний день, то трудиться не запрещено. Желательно, по возможности, посетить храм и помолиться, а затем идти на работу.