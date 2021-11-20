FDA одобрило систему виртуальной реальности для облегчения боли в спине

Система виртуальной реальности 3D для лечения боли в спине была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США во вторник.
Система EaseVRx - это рецептурное устройство для домашнего использования, которое сочетает в себе когнитивно-поведенческую терапию и другие поведенческие методы для лечения пациентов 18 лет и старше с хронической болью в пояснице, пишет medicalxpress.com.
«Миллионы взрослых в Соединенных Штатах живут с хронической болью в пояснице, которая может повлиять на многие аспекты их повседневной жизни», - сказал д-р Кристофер Лофтус, исполняющий обязанности директора Управления неврологических и физических медицинских устройств в Центре устройств и устройств FDA. Радиологическое здоровье.
«Снижение боли является важным компонентом жизни с хронической болью в пояснице. Сегодняшнее разрешение предлагает вариант лечения для уменьшения боли, который не включает опиоидные обезболивающие при использовании вместе с другими методами лечения хронической боли в пояснице», - сказал Лофтус в агентстве новостей.
Эксперты по боли приветствовали это одобрение.
«Приятно видеть, как устройства виртуальной реальности VR используются для лечения хронической боли, поскольку эти устройства и программное обеспечение становятся более доступными и доступными для пациентов», - сказал д-р Или Хуанг, директор по обезболиванию в больнице Фелпса Northwell Health в Сонной Лощине, Нью-Йорк
«Считается, что виртуальная реальность помогает лечить боль, отвлекая внимание, смещая фокус с болезненного стимула и помогая пациенту развить необходимые навыки для управления собственной болью», - сказал он. «Программа лечения EaseVRx, похоже, успешно объединила все три этих метода, чтобы помочь пациентам избавиться от боли.
«Результаты исследования многообещающие, потому что лечение не только продемонстрировало уменьшение боли, но также продемонстрировало уменьшение влияния боли на активность, настроение, сон и стресс, показатели того, что это лечение может помочь пациентам не только уменьшить боль, но и многое другое. Что немаловажно, качество жизни ", - добавил Хуанг.
Система EaseVRx включает гарнитуру и контроллер виртуальной реальности, а также «усилитель дыхания», который направляет дыхание пациента в микрофон гарнитуры для использования в упражнениях на глубокое дыхание.
Система использует ряд методов когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) для облегчения боли, включая глубокое расслабление, сострадание к себе, принятие, визуализацию, переключение внимания и здоровое движение, говорится в сообщении FDA.
Программа лечения включает 56 сеансов виртуальной реальности продолжительностью от 2 до 16 минут в рамках ежедневной восьминедельной программы лечения.
Одобрение FDA основано на клиническом исследовании, в котором участвовали 179 пациентов с хронической болью в пояснице, которым была назначена одна из двух восьминедельных программ виртуальной реальности: программа EaseVRx 3D или контрольная программа 2D, в которой не использовались методы КПТ.
В конце лечения 66% участников EaseVRx сообщили об уменьшении боли более чем на 30% по сравнению с 41% участников контрольной группы. По данным FDA, снижение боли более чем на 50% было отмечено 46% пользователей EaseVRx по сравнению с 26% в контрольной группе.
Через один, два и три месяца после лечения все пользователи EaseVRx по-прежнему сообщали об уменьшении боли на 30%, что было выше, чем в контрольной группе.
Около 21% пользователей EaseVRx сообщили о дискомфорте при использовании гарнитуры и около 10% сообщили о укачивании и тошноте, но серьезных побочных эффектов, связанных с системой, разработанной AppliedVR, не было.
Хуанг отметил, что у исследования были некоторые ограничения.
«Хотя любое безопасное, опиоидная бесплатно боль лечения является полезным дополнением при опиоидной эпидемии, важно и несколько разочаровывают , чтобы отметить , что EaseVRx не оказывает никакого влияния на опиоиды в данном исследовании,» сказал он.
«Также важно отметить, что участниками исследования были в основном кавказские женщины с высшим образованием, и любые пациенты с заболеваниями, которые могут вызвать тошноту и головокружение, были исключены», - сказал Хуан. «Это означает, что мы не можем предполагать, что все пациенты из разных слоев общества получат одинаковые преимущества».