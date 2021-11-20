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Святой лик «Взыграние Младенца»: как Богоматерь играет с младенцем Иисусом. О чем молятся иконе?

1:45:0711/20/2021,София Мальцева
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Молитвы к Пресвятой Богородице, произносимые от чистого сердца, часто приводят к духовным плодам.

Православные христиане, после чтения молитвы с чистым сердцем перед иконой, успокаивали свои тревоги, и приходили к глубокому умиротворению. Фото: Pixabay.com

20 ноября отмечается один из великих православных праздников явления святого образа Богоматери «Взыграние Младенца». В этот день, сильная икона Богородицы, собирает всех верующих в единой молитве и направляет их лик к Господню. Этот образ, который символизирует женское начало, и Богородицы с младенцем, кроме того покровительствует беременным женщинам.

Святой Образ Богородицы – один из самых любимых у верующих христиан. Обретение иконы произошло 20 ноября 1795 года, поэтому ежегодно празднуется это событие. Чудесная находка случилась в Николо-Угрешском монастыре под Москвой. Однако в Октябрьскую революцию икону потеряли. И ни одной новости не было о ее местонахождении вплоть до 2003 года. Тогда в монастырь пришла паломница, которая пожертвовала ему копию такой утерянного образа.

Икону поставили на то же место, где она находилась до этого и к ней могли прикоснуться все желающие. Сейчас святыня хранится на алтаре в Преображенском соборе.

Многие христианки, собирающиеся родить, в праздник иконы “Взыграние Младенца” заказывают молебен и акафисты для помощи в родах.

Кроме того, молитвы к Пресвятой Богородице, произносимые от чистого сердца, часто приводят к духовным плодам. Православные христиане, после чтения молитвы с чистым сердцем перед иконой, успокаивали свои тревоги, и приходили к глубокому умиротворению. Необыкновенная помощь Богородицы, которая всегда помогает при различных жизненных обстоятельствах, доказывает, почему ее так сильно любят верующие.

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православиетрадициипраздникиикона Божией Матери Взыграние Младенца
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