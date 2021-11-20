Сколько чашек кофе и чая в день может снизить риск инсульта и слабоумия на 30%: исследование

Китайские исследователи наблюдали за 500000 британцев в течение десяти лет для исследования. Те, кто выпил два кофе и чая, на треть меньше страдали от инсульта. По словам исследователей, их шансы на развитие деменции также снизились на 28%.
Согласно исследованию, употребление двух чашек кофе и чая в день может снизить риск инсульта и деменции, пишет dailymail.co.uk.
Китайские исследователи наблюдали за 500000 британцев более десяти лет, следя за их здоровьем. Волонтеров также спросили об их потреблении горячих напитков.
Результаты показали, что участники, которые пили два кофе и два чая в день, на треть реже страдали инсультом. И их шансы на развитие слабоумия были на 28 процентов ниже.
Употребление только кофе или чая также принесло некоторую пользу, даже если взрослые употребляли только один напиток в день.
Но команда, возглавляемая доктором Юань Чжан, признала, что результаты, возможно, были случайными, настаивая на том, что наиболее явной связью были многочисленные горячие напитки.
Они сказали: «Наши результаты показали, что умеренное потребление кофе / чая по отдельности или в комбинации было связано с более низким риском инсульта и деменции».
Исследование было проведено учеными Тяньцзиньского медицинского университета и опубликовано в журнале PLoS Medicine.
Исследователи выбрали участников в возрасте от 50 до 74 лет и добавили их в Биобанк Великобритании в период с 2006 по 2010 год.
За добровольцами, которых опрашивали об их диете при первой регистрации, не наблюдали в течение десятилетнего периода, чтобы проверить, пьют ли они все еще такое же количество кофе и чая.
Их также не спросили, добавляли ли они в напитки молоко или сахар.
Участников, которые пили кофе и чай, сравнивали с теми, кто не пил горячие напитки.
Независимые эксперты сегодня предупредили, что исследование не может доказать, что употребление кофе или чая предотвращает слабоумие и инсульт. Вместо этого он просто выделяет ссылку.
Доктор Шарлотта Миллс, эксперт по диетологии из Университета Рединга, сказала: «Возможно, здесь действуют и другие факторы».
Но она сказала, что результаты «согласуются» с другими исследованиями, в которых изучались преимущества употребления кофе и чая.
Многие исследования ранее предполагали, что кофе и чай могут снизить риск деменции.
Но некоторые газеты предупреждают, что чрезмерное употребление популярных напитков может на самом деле повысить риск.
Исследование из Австралии, опубликованное в июле, показало, что употребление более шести чашек кофе в день повышает вероятность развития деменции у людей на 53 процента.
Непонятно, почему кофе и чай могут снизить вероятность инсульта и деменции.
Но некоторые эксперты указали на полифенолы в горячих напитках, которые также содержатся в чернике и какао, которые, как показывают исследования, могут снизить риск нейродегенеративных состояний.
Доктор Роза Санчо, руководитель исследования Alzheimer's Research UK, которая также не принимала участия, сказала: «Исследования, подобные этому, не могут точно определить причину и следствие.
«Хотя исследователи пытались контролировать другие факторы, которые могут повлиять на риск инсульта и сосудистой деменции, нельзя сделать однозначных выводов о том, является ли чай или кофе причиной этого более низкого риска.
Она добавила: «Участники сообщали о потреблении чая и кофе только в начале исследования.
«Данных о долгосрочных привычках нет, поэтому неясно, насколько результаты актуальны для долгосрочного здоровья мозга».
Более 850000 человек в Великобритании страдают деменцией, в том числе каждый шестой старше 80 лет, причиной которой является ненормальное накопление белков в головном мозге, что мешает нервным клеткам функционировать должным образом.
Около 100000 человек ежегодно страдают инсультом, который возникает из-за закупорки кровеносного сосуда, из-за которого не хватает кислорода.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОФЕ
Кофеин считается безопасным для потребления в дозах до 400 мг в день для населения в целом.
Исследования показывают, что он может иметь множество преимуществ для здоровья, включая борьбу с заболеваниями печени и диабетом второго типа.
Исследования даже показали, что это может даже помочь людям жить дольше.
Это самый широко потребляемый стимулятор в мире, и отчеты показывают, что он может повысить ежедневные затраты энергии примерно на пять процентов.
Исследователи говорят, что сочетание двух-четырех приемов кофе в день с регулярными физическими упражнениями будет еще более эффективным для снижения веса.
Исследование 2015 года показало, что всего пара чашек в день может помочь миллионам людей, сидящих на диете, оставаться в тонусе после достижения желаемого веса.