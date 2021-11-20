Прорыв племени Майя: «Они были на шаг впереди» - историю загадочного народа вновь переписали

По словам экспертов, сделавших невероятное открытие с помощью дронов и сканирования, история народа майя была переписана.
Исследовательская группа из студентов Университета Брауна и Университета Брандейса обследовала небольшую территорию в низменности Западных Майя. Он расположен на границе между Мексикой и Гватемалой, где люди майя, как считается, жили около 350 и 900 гг. Нашей эры. Ранее считалось, что майя были людьми, которые занимались «неконтролируемым развитием сельского хозяйства», пишет express.co.uk.
Эндрю Шерер, доцент антропологии, сказал: «Согласно повествованию, население стало слишком большим, сельское хозяйство увеличилось, а затем все развалилось».
Но теперь исследователи обнаружили, используя лидарную съемку, а позже и наземную съемку, что существовали обширные системы сложной ирригации и террасирования в городах региона и за их пределами, но не было такого огромного роста населения.
Это показало, что между 350 и 900 годами нашей эры некоторые царства майя жили комфортно, с устойчивыми сельскохозяйственными системами и отсутствием продемонстрированной продовольственной безопасности.
Г-н Шерер сказал: «Приятно говорить о действительно больших популяциях, которые майя держали в некоторых местах, и то, что выживание так долго с такой плотностью было свидетельством их технологических достижений.
«Но важно понимать, что это повествование не распространяется на весь регион майя. Люди не всегда были живы бок о бок.
«Некоторые районы, которые имели потенциал для развития сельского хозяйства, даже никогда не были заняты».
И команда г-на Шерера наткнулась на это открытие случайно, изначально намереваясь использовать лидарное сканирование, чтобы узнать больше об инфраструктуре несколько малоизученного региона.
В то время как некоторые части территории западных майя были тщательно изучены, как, например, хорошо известное место в Паленке.
Эксперты знают гораздо меньше о некоторых других, что дает представление о обширном тропическом покрове, скрывавшем от глаз древние общины.
Фактически, только в 2019 году г-н Шерер и его коллеги обнаружили королевство Сак-Цзи, которое археологи пытались раскопать на протяжении десятилетий.
Команда исследовала прямоугольник земли, соединяющий три королевства майя: Пьедрас-Неграс, Ла-Мар и Сак-Ци ', политическая столица которых сосредоточена на археологическом памятнике Лаканья-Целталь.
По словам г-на Шерера, хотя они находились всего в 15 км друг от друга, эти три городских центра сильно различались по численности населения и власти.
Он сказал: «Сегодня в мире есть сотни различных национальных государств, но на самом деле они не равны друг другу с точки зрения влияния на геополитический ландшафт.
«Это то, что мы видим и в империи майя».
Но, несмотря на их различия, лидарное исследование выявило одно ключевое сходство - продовольствие и сельское хозяйство.
Г-н Шерер сказал: «То, что мы обнаружили в лидарном исследовании, указывает на стратегическое мышление майя в этой области.
«Мы увидели свидетельства наличия долгосрочной сельскохозяйственной инфраструктуры в районе с относительно низкой плотностью населения, что свидетельствует о том, что они не создали некоторые поля сельскохозяйственных культур в конце игры в качестве последней попытки повысить урожайность, а, скорее, они подумали о некоторых из них. шаги вперед ».
Лидарная съемка показала, что во всех трех точках наблюдались признаки «интенсификации сельского хозяйства» - модификации земель для увеличения объемов и предсказуемости урожайности.
Г-н Шерер сказал: «Это говорит о том, что к позднему классическому периоду, примерно с 600 по 800 год нашей эры, местные фермеры производили больше еды, чем потребляли.
«Вероятно, что большая часть излишков еды была продана на городских рынках как в виде продуктов, так и в составе готовых продуктов, таких как тамалес и каша, и использовалась для уплаты подати, своего рода налога, местным лордам».
Исследование было опубликовано в журнале Remote Sensing.