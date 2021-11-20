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Учёные придумали, как точно узнать о дефиците цинка в нашем организме: что такое индекс цинка?

9:30:5711/19/2021,Блейн Фридлендер, Корнельский университет
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В организме человека есть потребности цинка , чтобы повысшать иммунитет, регулировать обмен веществ и помогать залечивать раны.

Индекс статуса цинка (ZSI) используют для количественной оценки физиологического статуса. Фото: Pixabay

Дефицит цинка распространен во всем мире, и у детей этот дефицит минералов может привести к задержке роста, эмбриональным уродствам и нейроповеденческим аномалиям. За несколько десятилетий наука улучшила понимание метаболизма цинка, но точный, всесторонний инструмент оценки его физиологического статуса в организме человека так и остался недостижимым. До настоящего времени, пишет medicalxpress.com.

Чтобы точно рассчитать на основе биомаркеров физиологический статус человека, ученые-диетологи Корнелла разработали новый метод оценки: индекс статуса цинка.

В организме человека потребности цинка, чтобы повысить иммунитет, регулирует обмен веществ и помочь залечить раны, но более 1 млрд человек, или около 17% от мирового населения -suffer из диетического дефицита цинка. Всемирная организация здравоохранения попросила ученых всего мира создать такой надежный тест, чтобы точно определить, есть ли у кого-то дефицит цинка.

«В условиях отсутствия продовольственной безопасности во всем мире и растущего внутреннего ожирения недоедание поражает уязвимые группы населения с низкими доходами. Эти проблемы вызывают серьезную озабоченность, поскольку могут привести к дефициту цинка в рационе питания», - сказал Элад Тако, доцент кафедры пищевой науки Колледжа. сельского хозяйства и наук о жизни, который разработал индекс вместе с первым автором Жаклин Ченг '15, докторантом в области пищевых наук, и Хаимом Баром MS '10, доктором философии. '12, доцент Университета Коннектикута. «Из-за сложности и изощренности метаболизма цинка очень трудно точно измерить статус цинка».

Статья «Индекс статуса цинка (ZSI) для количественной оценки физиологического статуса цинка» опубликована в журнале Nutrients от 27 сентября .

«Это исследование представляет собой значительный прогресс в области цинкового питания и связанного с ним физиологического статуса», - сказал Ченг. «Использование индекса статуса цинка позволит лучше понять проблемы, связанные с плохим цинковым питанием, и улучшить способность количественно оценивать влияние диетических вмешательств, направленных на снижение дефицита цинка».

Индекс статуса цинка включает в себя статистическую модель и основан на трех основных принципах:


  • Отношение линоленовой кислоты, жирной кислоты, к соотношению дигомо-гамма-линоленовой кислоты, другой жирной кислоты, известное как соотношение LA: DGLA, биомаркер, разработанный Корнеллом, о котором в 2014 году сообщила группа лаборатории Tako (Spenser Reed '14, первый автор) - с указанием физиологического статуса испытуемого;
  • Экспрессия генов цинк-зависимых белков, на которые влияет статус цинка;
  • Микробиом кишечника как дополнительный инструмент для отражения физиологического статуса цинка.

Кроме того, группа Тако показала, что умеренный дефицит цинка может изменить экспрессию генов в организме, и что микробная среда кишечника имеет решающее значение для метаболизма цинка. Недостаток цинка отрицательно сказывается на составе кишечных микробных популяций.

По словам Тако, можно обнаружить серьезный дефицит цинка. «Однако трудно различить легкую и среднюю степень дефицита цинка», - сказал он. «Поэтому использование только одного биомаркера иногда может быть проблемой, что заставило нас задуматься о том, как мы можем разработать точный индекс статуса цинка на основе панели прогнозирующих биомаркеров».

Тако обеспокоен недоеданием во всем мире и перееданием в Соединенных Штатах. Недоедание может вызвать дефицит цинка во всем мире, особенно среди уязвимых групп населения, включая детей. «Недоедание - это то, что становится все более серьезной проблемой в США, - сказал он, - особенно двойное бремя недоедания, которое в основном связывает ожирение и дефицит минералов, что означает цинк и железо».

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железодиетаиндекс цинка
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