Как коридор затмений повлияет на каждого знака зодиака: гороскоп для всех 12 знаков с 19 ноября по 4 декабря 2021 года

Самый сильный в уходящем году коридор затмений начался 19 ноября и продолжится вплоть до 4 декабря. Солнечное затмение будет следовать за Лунным, и их энергетика в своем объединении будет оказывать мощнейшее влияние на судьбы людей. Чтобы рассказать людям, что ждет их в этот непростой период, астрологи уже подготовили гороскоп на две недели коридора затмений для всех знаков зодиака.
Гороскоп для всех знаков зодиака в коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021.
Овен
В это время овны будут находиться в напряжении из-за трудной ситуации с финансами. Вам важно понимать, что деньги — это уходящая и приходящая вещь, а вашу нервную систему и покой не сможет восстановить никто, кроме вас самих. Старайтесь в период коридора затмений следить за питанием и хотя бы раз в день заниматься легкой активностью, например, прогуляйтесь вечером по парку или набережной. Обратите особое внимание на свое окружение и старайтесь не рассказывать никому своих секретов. В период активности небесных светил велика вероятность обмана. Следите за дорожной ситуацией и будьте бдительны на дорогах.
Телец
В период коридора затмений вы наконец-то приобретете желание самореализоваться за счет большого подъема внутренней энергии. Все дела будут даваться легко и эту возможность нельзя упускать — пользуйтесь ей в полном объеме, пока доступные ресурсы не иссякнут. Именно в этой ситуации вам необходимо чаще занимать лидерскую позицию, предлагать инновационные решения, начинать новые проекты. Если вы захотите подавить в себе этот укрепленный потенциал к работе, то вскоре в вашей жизни могут появиться серьезный проблемы со здоровьем, а также нарушатся отношения с уже знакомыми партнерами, не будут устанавливаться контакты с новыми и перспективными. Не вступайте в конфликты со своими коллегами или подчиненными, иначе это гарантировано перерастет в какой-то масштабный скандал.
Близнецы
Астрологи рекомендуют близнецам заняться своим внутренним развитием и здоровьем. Попробуйте медитацию, запишитесь на йогу или танцы, а также начните пить витамины курсами — сейчас вам их не хватает больше всего. Обдумайте вопрос, касающийся своего окружения. Сейчас время для вас благоприветствует избавлению от энергетических вампиров и людей, которые в целом вызывают у вас дискомфорт. Каждое неправильно сказанное вами слово может ввести вас в неприятности или раскрыть давно сохраненные секреты и обещания. Думайте основательно над своими словами. Если в этот период вы запланировали дальнее путешествие, например, в другой город или страну, то будьте спокойны — дорога будет быстро и легкой и пройдет без лишних происшествий.
Рак
Ваша активность и дружелюбие смогут сыграть на руку в вопросах организации или регулирования собственного бизнеса или дела. В период коридора затмений вы сможете легко коммуницировать с окружающими вас людьми, в результате чего из-за прибавления новых партнеров и появления новых знакомств ваша работа выйдет на новый уровень и сможет принести больше прибыли в предстоящем месяце. Не забывайте о своих талантах и начинайте их развивать, если откладывали запись к учителям или тьюторам из-за неуверенности — скорее ищите адреса и номера телефонов. Если у вас есть дети, то уделите в этот период им большее внимания — в будущем это может сильно повлиять на определенные события.
Лев
В период коридора затмений Львы могут ожидать премии или неожиданного повышения зарплаты за всю ту работу, которую они собственноручно выполнили не так давно. Возможно даже повышение, где ваше влияние будет усилено, а связи в коллективе усилены. Важно обратить внимание на свою семью, вторую половинку и детей. Уделите им больше внимания, поддержите, если видите, что домочадцы испытывают какие-либо трудности. Если вы вдруг почувствуете тревожность или вас настигнут неприятные мысли о будущем, то гоните их прочь, постарайтесь успокоиться и настроиться только на позитивные мысли.
Дева
Девам в период коридора затмений необходимо погрузиться в саморазвитие: начните читать новый книги, слушайте подкасты по психологии и иным интересным вам темам, совершенствуйте свои навыки в разных сферах. Постарайтесь хотя бы частично найти себя, заложить фундамент дела всей своей жизни, определить, чем действительно вы хотели бы заниматься и в каких условиях жить. В этот период наиболее благоприятно будут проходить деловые встречи и отлично сложатся рабочие сделки. Старайтесь изолировать от себя людей, которые тормозят ваше личностное развитие, упрекают вас в каждом выборе.
Весы
Коридор затмений заставит весов особенно пристально начать следить за здоровьем. Могут обостриться забытые хронические заболевания или появиться новый травмы, поэтому необходимо быть особенно бдительными и внимательными. Будьте осторожны при движении на дорогах в собственной машине и в общественном транспорте, старайтесь вести себя аккуратнее в бытовых ситуациях и не выходите на конфликт с людьми, которые вам не нравятся, иначе все это может принести вам только негативные последствия. Благоприятным выбором будет запись на процедуру массажа, которая поможет вашей спине в профилактике возможных заболеваний позвоночника.
Скорпион
Для вас в период коридора затмений обострятся вопросы, касающиеся личной жизни. Возможно появление кармических отношений или их завершение, опыт которых вы будете переживать еще долгое время. Старайтесь развивать отношения, возобновить конфетно-букетный период или начать его, поддерживать свою вторую половинку. Также обратите внимание на свою самооценку и мироощущение. Для того, чтобы взбодриться, можете изменить свой стиль или имидж, например, покрасить волосы или подстричься. Старайтесь беречь здоровье, желательно посетить врача по давно волнующим вас вопросам.
Стрелец
В период с 19 ноября по 4 декабря астрологи советуют вам вплотную заняться своим здоровьем. Измените свои пищевые привычки, наладьте питьевой режим и начните принимать витамины, чаще включайте в свой рацион овощи и фрукты, зелень и орехи. Лучшим решением также будет отдать все долги и помириться со своими врагами. Удивительно, но уже после этого вы заметите, как улучшиться ваше самочувствие и настрой, поскольку старые проблемы и неурядицы отпустят ваши мысли и сердце. Старайтесь больше думать о своей жизни, планируйте отпуск или иные поездки на предстоящие весну и лето.
Козерог
Прислушайтесь к себе и постарайтесь обнаружить скрытые таланты и умения. Попробуйте завести авторский аккаунт в любой популярной социальной сети, например, в Тиктоке, и публикуйте туда свои работы. Вот увидите, уже очень скоро вы обретете популярность, о которой даже не могли мечтать. Однако не забывайте и о воспитании детей: уделяйте им внимание, проводите вместе время, прислушайтесь к их проблемам и постарайтесь помочь их решить. Также перед вами может встать выбор о том, с кем начать встречаться, а с кем лучше прекратить общение. Взвесьте все, обдумайте и только после этого принимайте какие-либо решения.
Водолей
Посвятите свое время разбору бытовых вопросов и решению домашних проблем. Как только вы наведете порядок в своем доме или квартире, то в ваши двери вскоре постучится неожиданное приятное известие. Возможно повышение на работе или искренняя благодарность от вышестоящего руководства за ваши заслуги и упорство, собранность и ответственность. Попробуйте найти себе хобби или разберитесь в давно интересующем вас вопросе, отвлеченном от работы и бытовых дел. Небольшое нововведение в жизни скажется на вас положительно и, возможно, проложит дорогу для обнаружения дела всей своей жизни.
Рыбы
Начните этот период с четкого списка дел и задач и стремитесь выполнить их в кратчайшие сроки. Астрологи советуют вам вернуться к началу и решить давно отложенные вопросы, заняться своим самообразованием, возможно, подать заявку на обучение о давно интересующем вас ремесле. Старайтесь больше общаться с окружающими, понимать их, слушать и слышать. Это поможет вам получить безболезненный опыт, а также понять, как поступать не стоит в то или иной ситуации. Если вы захотите поучаствовать в каком-то споре или соревновании в этот период, то не сомневайтесь, потому что с огромной вероятностью в период коридора затмений вы выйдете победителем.