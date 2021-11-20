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Женщины, принимающие эстроген, меньше рискуют заболеть болезнью Альцгеймера

10:30:2111/19/2021
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ЗГТ заменяет гормоны, которые резко падают во время менопаузы, и назначается тем, кто в ней нуждается, чтобы предотвратить изнурительные побочные эффекты менопаузы, такие как приливы.

Женщины обычно подвергались высокому воздействию эстрогена, если у них начиналась менопауза позже. Фото: Pixabay.com

Исследования показывают, что женщины, которые не принимают лекарства от менопаузы, могут подвергаться риску развития болезни Альцгеймера.

В среднем от 45 до 55 лет уровень гормона эстрогена начинает снижаться, вызывая множество симптомов у женщин и, в конечном итоге, прекращая менструальный цикл, пишет thesun.co.uk.

Это падение уровня эстрогена может вызвать сокращение «серого вещества» в ключевых областях мозга, уязвимых к болезни Альцгеймера, как уже известно.

Новое исследование с участием 99 женщин предполагает, что на это можно противодействовать, поддерживая высокий уровень эстрогена.

МРТ и когнитивные тесты женщин в возрасте от 40 до 50 лет показали, что женщины, которые в течение своей жизни подвергались большему «воздействию» эстрогена, имели больший объем мозга в областях мозга, важных для памяти.

По словам исследователей под руководством Weill Cornell Medicine, Нью-Йорк, женщины обычно подвергались высокому воздействию эстрогена, если у них начиналась менопауза позже, у них рано начинались менструации или у них было больше детей.

Но использование заместительной гормональной терапии (ЗГТ) - лечения симптомов менопаузы - также оказалось полезным.

ЗГТ заменяет гормоны, которые резко падают во время менопаузы, и назначается тем, кто в ней нуждается, чтобы предотвратить изнурительные побочные эффекты менопаузы, такие как приливы.

Большинство женщин могут принимать его, но врачи и пациент принимают решение на основе истории болезни и симптомов женщины.

Его репутация была запятнана за последние 20 десятилетий из-за ошибочных исследований, которые в значительной степени оттолкнули женщин от этого.

Исследования показывают, что только одна из десяти женщин в менопаузе, которым может помочь ЗГТ, на самом деле ее принимает.

Исследования разделились по вопросу о том, повышает или снижает ЗГТ риск развития деменции у женщин, которые ее принимают.

Недавнее исследование , опубликованное в сентябре, показало, что у некоторых женщин был «немного» повышенный риск развития болезни Альцгеймера, но только если они использовали ЗГТ в течение длительного времени.

Но женщины, которые принимали только эстроген, казалось, избегают диагнозов.

Новые результаты, опубликованные в журнале Neurology, подтверждают идею о том, что эстроген может иметь защитное действие, говорят исследователи:

Старший автор исследования доктор Лиза Москони, доцент кафедры нейробиологии, сказала: «Наши результаты показывают, что, хотя переходный период в менопаузу может привести к уязвимости женского мозга, другие события репродуктивного анамнеза, указывающие на большее воздействие эстрогена, вместо этого приносят устойчивость».

Болезнь Альцгеймера - самая распространенная форма деменции - общее заболевание, с которым живут 850 000 человек в Великобритании.

Женщины страдают деменцией чаще, чем мужчины, в 2 раза больше, чем мужчин.

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женщинырискболезнь Альцгеймералекарства от менопаузыNeurologyWeill Cornell MedicineЛиза Москони
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