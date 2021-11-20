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Диета 5:2 или «Сбросьте вес»: Что людям нравится слышать больше в рекомендациях врача?

6:30:2311/19/2021,от королевы Марии Лондонского университета
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Диета 5:2 - это популярное средство для похудания с периодическим голоданием, при котором люди, сидящие на диете, ограничивают потребление калорий в течение двух дней в неделю, не следующих подряд, а затем применяют разумное питание в оставшиеся дни.

В совокупности результаты показывают, что краткие советы по диете 5:2 могут расширить возможности, которые врачи могут предложить пациентам. Фото: Pixabay

Клиническое исследование показало, что люди предпочитают получать информацию о диете 5:2, чем стандартные советы терапевта по контролю веса, несмотря на то, что оба вмешательства дают схожие скромные результаты по снижению веса.

Исследование, финансируемое Советом по медицинским исследованиям (MRC) и возглавляемое Лондонским университетом королевы Марии, является первой рандомизированной оценкой диеты 5:2, популярного типа прерывистого голодания. Исследователи изучили долгосрочные эффекты рекомендаций по диете 5: 2 по сравнению с традиционными советами по снижению веса у 300 взрослых в Великобритании с ожирением в течение одного года, пишет medicalxpress.com.

Результаты показывают, что долгосрочная потеря веса была аналогичной для тех, кто получал диету 5:2 или стандартные советы по управлению весом: 18% и 15% участников, соответственно, потеряли не менее 5% массы тела за один год. Однако, когда их просили оценить каждое вмешательство, участники группы, придерживавшейся ее, с большей вероятностью рекомендовали вмешательство другим или были готовы продолжить свою диету.

Предыдущие данные свидетельствуют о том, что поддержка сверстников может иметь важное значение для поощрения людей, сидящих на диете, придерживаться и осознавать эффекты диеты 5:2. Чтобы проверить это, исследователи изучили влияние еженедельной группы поддержки в дополнение к простым советам по диете 5: 2. Они обнаружили, что, хотя изначально личная поддержка давала лучшие ранние эффекты и улучшала соблюдение диеты 5:2, со временем эти эффекты ослабевали.

В совокупности результаты показывают, что краткие советы по диете 5:2 могут расширить возможности, которые врачи могут предложить пациентам.

Доктор Кэти Майерс Смит, дипломированный психолог и старший научный сотрудник Queen Mary, сказала: «Здесь мы смогли предоставить первые результаты об эффективности простых рекомендаций по диете 5:2 в реальных условиях. что, хотя диета 5: 2 не превосходила традиционные подходы с точки зрения потери веса, пользователи предпочли этот подход, поскольку он был более простым и привлекательным. стандартный совет по контролю веса ".

Диета 5:2 - это популярное средство для похудания с периодическим голоданием, при котором люди, сидящие на диете, ограничивают потребление калорий в течение двух дней в неделю, не следующих подряд, а затем применяют разумное питание в оставшиеся дни. Впервые он стал популярным в Великобритании благодаря документальному фильму BBC Horizon и последующей бестселлеру.

В исследовании традиционные советы по снижению веса по диете и физическим упражнениям состояли из 20-минутного сеанса, на котором пациенты объяснили программу и ознакомились с ключевыми советами, содержащимися во вспомогательных материалах, в том числе в руководствах British Heart Foundation «Факты, а не причуды» и «Получите Активный, оставайся активным », серия буклетов NHS« Измени 4 жизнь »и буклет со списком местных ресурсов для упражнений. Вместо этого участники группы 5:2 получили буклет об ограничении потребления калорий двумя днями в неделю, не следующих подряд, с примерами блюд, содержащих необходимое количество калорий, и указателями на дополнительную онлайн-поддержку в рамках индивидуальной 20-минутной беседы.

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лишний весдиетапрерывистое голоданиедиета 5:2
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