Добрые картинки каждому детскому доктору в професиионлаьный праздник День педиатра от детей и родителей 20 ноября

Всех педиатров поздравляем
С праздником профессиональным!
И от всей души желаем
Благ материальных.
Мы желаем вдохновенья,
Сил, упорства и терпения.
Чтоб пациенты не ходили,
Но чтоб ценили и любили!
Ели заболел ребёнок,
Доктор вылечит один,
Он с рождения, с пелёнок
Как вода необходим.
Педиатра в этот праздник
Мы спешим благодарить,
Миллион болезней разных
Может он определить.
Для детей — герой отважный,
Вам желаем крепких сил,
Чтоб от вас ребёнок каждый
Лишь здоровым выходил!
С Днём педиатра поздравляю! Желаю солнышка, тепла, Пускай удача помогает, Вмиг все наладятся дела.
Терпение точно не подводит,
Детишки радуют пускай,
Уют и радость в дом приходят,
И льётся счастье через край!
Стихи: Поздравок
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