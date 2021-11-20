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Добрые картинки каждому детскому доктору в професиионлаьный праздник День педиатра от детей и родителей 20 ноября

11:15:0511/19/2021
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20 ноября - День педиатра, который отмечается во многих странах мира довольно давно.

День педиатра

Всех педиатров поздравляем
С праздником профессиональным!
И от всей души желаем
Благ материальных.

Мы желаем вдохновенья,
Сил, упорства и терпения.
Чтоб пациенты не ходили,
Но чтоб ценили и любили!

День педиатра

Ели заболел ребёнок,
Доктор вылечит один,
Он с рождения, с пелёнок
Как вода необходим.

Педиатра в этот праздник
Мы спешим благодарить,
Миллион болезней разных
Может он определить.

Для детей — герой отважный,
Вам желаем крепких сил,
Чтоб от вас ребёнок каждый
Лишь здоровым выходил!

День педиатра

С Днём педиатра поздравляю! Желаю солнышка, тепла, Пускай удача помогает, Вмиг все наладятся дела.

Терпение точно не подводит,
Детишки радуют пускай,
Уют и радость в дом приходят,
И льётся счастье через край!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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