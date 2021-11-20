С Днем ребенка: чудные открытки и веселые поздравления во всемирный детский праздник 20 ноября

Во всемирный день ребенка пожелания добра,
Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.
Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,
И улыбки их сияют, словно солнышко весны.
Со Всемирным днем ребенка
Я поздравлю целый мир,
И братишек, и сестренок,
И тихоней, и задир,
И младенцев, и подростков,
И конечно, пап и мам!
Для детей он и для взрослых,
Этот праздник нужен нам,
Для того, чтоб вспомнить юность,
Прелесть детства ощутить,
И к детишкам чуть добрее,
Чуть поласковее быть!
Дети — это радость с неба,
Жизни нашей всей цветы.
Нужно все нам суметь сделать,
Чтоб счастливыми росли.
Смех их чистый пусть наградой
Будет за любовь твою.
Если ласков ты с ребенком —
Жизнь не зря прожил свою.
Пусть здоровы будут детки,
И растут в большой любви.
Станет мир добрее, чище.
От беды их, Бог, храни.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru