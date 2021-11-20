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С Днем ребенка: чудные открытки и веселые поздравления во всемирный детский праздник 20 ноября

11:45:3211/19/2021
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Всемирный день ребенка по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН празднуют ежегодно во всем мире 20 ноября, начиная с 1956 года. Такое решение было принято в 1954 году согласно резолюции №836 (IX), а в 1959 году в этот день была утверждена «Декларация прав ребенка».

С Днем ребенка

Во всемирный день ребенка пожелания добра,
Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.
Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,
И улыбки их сияют, словно солнышко весны.

С Днем ребенка

Со Всемирным днем ребенка
Я поздравлю целый мир,
И братишек, и сестренок,
И тихоней, и задир,
И младенцев, и подростков,
И конечно, пап и мам!
Для детей он и для взрослых,
Этот праздник нужен нам,
Для того, чтоб вспомнить юность,
Прелесть детства ощутить,
И к детишкам чуть добрее,
Чуть поласковее быть!

С Днем ребенка

Дети — это радость с неба,
Жизни нашей всей цветы.
Нужно все нам суметь сделать,
Чтоб счастливыми росли.

Смех их чистый пусть наградой
Будет за любовь твою.
Если ласков ты с ребенком —
Жизнь не зря прожил свою.

Пусть здоровы будут детки,
И растут в большой любви.
Станет мир добрее, чище.
От беды их, Бог, храни.


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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