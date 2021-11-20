Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября для каждого верующего

Михайлов день все отмечают как весёлый праздник,
Весь урожай уж собран, богаты закрома,
Работы в основном все на полях закончены,
И осень гонит прочь уже зима.
С праздником Михайла Вас я поздравляю,
Здоровья крепкого и счастья от души желаю,
Пусть в жизни Вам всегда везёт,
Ангел-хранитель от бед пусть бережёт.
Михайлов праздник зиму нам приносит,
В народе говорят, что едет на белом он коне,
Холодный день с весельем к нам приходит,
Храмы кругом, песни, пляски на селе.
С праздничком церковным тебя я поздравляю,
Пусть Святой Михаил здоровья прибавляет,
Пусть в дом к тебе стучится удача и успех,
Душа всегда открытой будет пусть для всех.
Михайлов день в народных поговорках,
Всегда был тесно связан с наступающей зимой,
С богатым, щедрым урожаем по коморках,
И долгим отдыхом до встречи с наступающей весной.
С праздником прекрасным тебя я поздравляю,
Удачи, счастья и везения желаю,
Пусть настроенье прекрасным будет у тебя,
Благополучия тебе, веселья и семейного тепла.
Стихи: Поздравик
Открытки: Курьер.Среда