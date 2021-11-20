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Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября для каждого верующего

9:15:0611/20/2021
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Православные верующие отмечают день Архангела Михаила 21 ноября. Он является одним из семи высших ангелов и считается одним из главных заступников рода человеческого.

День Михаила Архангела

Михайлов день все отмечают как весёлый праздник,
Весь урожай уж собран, богаты закрома,
Работы в основном все на полях закончены,
И осень гонит прочь уже зима.
С праздником Михайла Вас я поздравляю,
Здоровья крепкого и счастья от души желаю,
Пусть в жизни Вам всегда везёт,
Ангел-хранитель от бед пусть бережёт.

День Михаила Архангела

Михайлов праздник зиму нам приносит,
В народе говорят, что едет на белом он коне,
Холодный день с весельем к нам приходит,
Храмы кругом, песни, пляски на селе.
С праздничком церковным тебя я поздравляю,
Пусть Святой Михаил здоровья прибавляет,
Пусть в дом к тебе стучится удача и успех,
Душа всегда открытой будет пусть для всех.

День Михаила Архангела

Михайлов день в народных поговорках,
Всегда был тесно связан с наступающей зимой,
С богатым, щедрым урожаем по коморках,
И долгим отдыхом до встречи с наступающей весной.
С праздником прекрасным тебя я поздравляю,
Удачи, счастья и везения желаю,
Пусть настроенье прекрасным будет у тебя,
Благополучия тебе, веселья и семейного тепла.

Стихи: Поздравик
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