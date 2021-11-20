Очень строгие запреты на праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября

21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных бестелесных сил.
Этот древний праздник особенно дорог для православных христиан. Считается, что если вы попросите прощения за все свои грехи и поверите в это, то обязательно появится какой-нибудь ангел-хранитель. Он защитит вас от неприятностей и поможет вам найти свой путь в жизни.
Установление праздника было принято на Лаодикийском соборе, служители церкви которого выразили свое осуждение христианам, которые вместо того, чтобы молиться Сыну Божьему, больше почитались ангелами, считая их творцами всего сущего.
Эту веру запретили церковью, а те, кто служил этой идее были объявлены еретиками и отлучены от остального прихода. Именно на этой встрече и создали собор Архангела Михаила.
АнгелыВ православии ангелы – это лишь посланники воли Господней. Они могут иногда сообщать об этом людям, появляясь перед ними в разнообразных формах. Небесные бестелесные тела подталкивают людей к правильному и верному решению.
Ангелы призваны защищать Бога, и в случае необходимости они могут стать армией для защиты. В честь каждого из них отмечаются праздники Русской Православной Церкви.
Святой Архистратиг помогает в бедах, заступается и хранит. Особенно обороняет Святой Архангел святую церковь Христову и справедливо славится ею.
ЗапретыНа Руси, по традиции, в этот день следует со всеми помириться, наладить напряженные отношения, попросить прощения за обиды в прошлом. Запрещено в Михайлов день ссориться, скандалить или повышать голос.
В день святого Михаила, наши предки не совершали тяжелую физическую работу. Нарушать такой запрет можно было только ради благих дел. Наши предки верили, что обязательно наказание понесет тот, кто будет 21 ноября трудиться ради корыстной цели.