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Самые волшебные открытки в День работника налоговых органов РФ для отправки коллегам в праздник 21 ноября

11:15:5111/20/2021
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День налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября.

День работника налоговых органов РФ

Кто следит, и очень строго,
За уплатами налогов?
Кто филонить не привык?
Это ты, налоговик!

Государство благодарно,
Что ты трудишься ударно,
Что полным-полна казна,
Богатеет что страна.

Поздравляем с этим днем!
Знают, помнят все о нём.
Счастья налоговикам!
Честь, хвала их именам!

День работника налоговых органов РФ

Работников налоговой поздравить повод есть,
Звучат ведь поздравления сегодня в их лишь честь,
Пусть трудятся на благо в бюджет родной страны...
Работники налоговой быть бдительны должны!

Пусть сбудутся желания, полна будет казна,
И все Ваши старания, окупятся сполна,
Здоровье будет крепким, минует пусть Вас грусть,
Удачи и везения, счастливым будет путь!

День работника налоговых органов РФ

Профессий много, чтобы каждый Душой своею в них проник. Но понимаешь ты однажды, Что ты в душе налоговик.

Порой бывает очень трудно —
Съедает жизнь рутина дней;
Твоя стезя случится нудной,
Коль хмуро думаешь о ней.

Твой путь — сбирание налогов
И в сём пути будь молодцом;
Профессий нужных очень много —
Не ударяй же в грязь лицом.

Успехов в жизни, на работе,
Ведь песня нам давно поёт,
Что как вы яхту назовёте,
Вот так она и поплывёт.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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