Самые волшебные открытки в День работника налоговых органов РФ для отправки коллегам в праздник 21 ноября

Кто следит, и очень строго,
За уплатами налогов?
Кто филонить не привык?
Это ты, налоговик!
Государство благодарно,
Что ты трудишься ударно,
Что полным-полна казна,
Богатеет что страна.
Поздравляем с этим днем!
Знают, помнят все о нём.
Счастья налоговикам!
Честь, хвала их именам!
Работников налоговой поздравить повод есть,
Звучат ведь поздравления сегодня в их лишь честь,
Пусть трудятся на благо в бюджет родной страны...
Работники налоговой быть бдительны должны!
Пусть сбудутся желания, полна будет казна,
И все Ваши старания, окупятся сполна,
Здоровье будет крепким, минует пусть Вас грусть,
Удачи и везения, счастливым будет путь!
Профессий много, чтобы каждый Душой своею в них проник. Но понимаешь ты однажды, Что ты в душе налоговик.
Порой бывает очень трудно —
Съедает жизнь рутина дней;
Твоя стезя случится нудной,
Коль хмуро думаешь о ней.
Твой путь — сбирание налогов
И в сём пути будь молодцом;
Профессий нужных очень много —
Не ударяй же в грязь лицом.
Успехов в жизни, на работе,
Ведь песня нам давно поёт,
Что как вы яхту назовёте,
Вот так она и поплывёт.
Стихи: Поздравок
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