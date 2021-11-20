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Почему Архангел Михаил самый главный среди Ангелов, созданных Богом. И что значат «Небесные Силы бесплотные» и цифра «восемь»

3:00:2811/20/2021,София Мальцева
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Существует три сферы ангелов, состоящие из девяти хоров, причем те, кто ближе всего к Богу, находятся во внутренней сфере, двигаясь наружу к тем ангелам, которые ближе всего к людям.

Архангел Михаил. Фото: Pravoslavnaya-biblioteka.ru

Архангел Михаил - очень важная личность на небесах. Архангел означает "глава ангелов", значит, Михаил является военачальником или лидером ангелов. А также командующим армией ангелов Господа на небесах.

Имя Михаил имеет одно главное значение: "подобный Господу”. Михаил, который возглавляет всех святых ангелов, часто выполняет миссии, связанные с борьбой со злом, провозглашением Божьей истины и укреплением веры людей.

Считается, что Михаил олицетворяет юг и огонь. Как ангел огня, Архистратиг пробуждает в людях желание открыть духовную истину и установить более тесные отношения с Богом. Он также помогает людям изгнать грехи из своей жизни, защищая их от зла. Михаил дает людям возможность избавиться от страха и жить со страстью, охваченной любовью к Богу, который любит их.

Кроме того, Святой Михаил покровительствует над больными людьми и теми, кто работает в опасных условиях, например, сотрудники полиции. Он помогает людям преодолевать трудности и выходить победителями.

Небесные Силы бесплотные – это все ангелы, которые есть на небе. Они разделяются на иерархии, и каждая выполняет свою роль. Существует три сферы ангелов, состоящие из девяти хоров, причем те, кто ближе всего к Богу, находятся во внутренней сфере, двигаясь наружу к тем ангелам, которые ближе всего к людям.

В третьей сфере находится восьмой хор. Именно туда входит Михаил Архангел. Значение названия этого хора отличается от другого употребления слова “архангелы”. В то время как многие люди думают об архангелах как об ангелах самого высокого ранга на небесах. При этом этот ангельский хор состоит из ангелов, которые в основном сосредоточены на задаче передачи Божьих посланий людям. Название “архангел” происходит от греческих слов “арче” (правитель) и “ангелос” (посланник), отсюда и название этого хора. Стоит отметить, что некоторые другие ангелы более высокого ранга, такие как Михаил, действительно участвуют в передаче божественных посланий людям.

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