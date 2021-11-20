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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 ноября 2021 в России и мире

12:20:0211/20/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 20 ноября 2021 года.

20 ноября - Всемирный день ребёнка. Фото: Pixabay.com

• Прекрасный день (Beautiful Day)
• Всемирный день ребёнка (Universal Children`s Day)
• День работника транспорта в России
• Праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»
• День перевоплощений
• День педиатра (Pediatrician Day)
• День трамвайных поездок
• День операционной системы Microsoft Windows (Recycle Bin Day)
• День памяти трансгендеров (Transgender Day of Remembrance)
• Глобальный день «Обнимите бегуна» (Globally Organized Hug a Runner Day)
• Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (International Survivors of Suicide Loss Day)
• День геоморфолога
• День памяти святого мученика Иерона и иных с ним в Мелитине пострадавших
• День памяти пpеподобного Лазаря Галисийского
• Всероссийский день правовой помощи детям
• День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day)
• День приёмной семьи в Ульяновской области
• День абсурда (National Absurdity Day) - США
• День арахисово-сливочной помадки (Peanut Butter Fudge Day) - США
• День имени своего компьютера (Name Your PC Day) - США
• День будущих учителей Америки (Future Teachers of America Day) - США
• День свадьбы королевы Елизаветы II - Великобритания
• День «Отплатите родителям» (National Pay Back Your Parents Day) - США
• День учителя (Vietnamese`s Teacher`s Day) - Вьетнам
• День сознания темнокожих (Dia da Consciencia Negra) - Бразилия
• День военно-морского флота (Royal Thai Navy Day) - Таиланд
• День 20-N - Испания
• День революции (Dia de la Revolucion) - Мексика
• День усыновления (National Adoption Day) - США
• День семейного волонтёра (Family Volunteer Day) - США
• Именины у Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла, Павла
• Федотов день (Зимородок, Федот Ледостав)

Важные события:

• 20 ноября 1864 года приняты судебные уставы Российской империи
• 20 ноября 1979 года впервые в мире совершено переливание искусственной крови человеку
• 20 ноября 1985 года вышла в свет Microsoft Windows 1.0
• 20 ноября 1985 года торжественно открылся Нижегородский метрополитен

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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