Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Хотел поиздеваться над трупом?": Жуткое убийство и расчленение известного адвоката Александра Генералова в Питере прокомментировали коллеги погибшего

3:16:3811/20/2021,Дарья Костина
0

В Санкт-Петербурге дочь пропавшего без вести адвоката обратилась с заявлением в полицию. Его тело нашли расчлененным в реке. Сын юриста признался в убийстве из-за квартиры.

18 ноября на Новосмоленской набережной в реке нашли спортивную сумку с частью останков расчленненого тела. Фото: СК РФ по Санкт-Петербургу
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
«Настроена позитивно»: Адвокат 18-летней Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Москве, намерен обжаловать жесткий приговор

«Настроена позитивно»: Адвокат 18-летней Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Москве, намерен обжаловать жесткий приговорУмер звезда "Ночного дозора" Игорь Савочкин на 59-м году жизни. Стала известна причина смертиЕщё 1094 новости

Семейные разборки по-питерски, никак иначе эту жуткую историю и не начнешь. В Санкт-Петербурге дочь известного адвоката Александра Генералова 14 ноября обратилась с заявлением о пропаже своего 66-летнего отца. По ее словам, Генералов решил пойти в гости к своему сыну Алексею, который живет неподалеку. И вот, новость: 18 ноября на Новосмоленской набережной в реке нашли спортивную сумку с частью останков расчлененного тела. Личность убитого установили по паспорту, который лежал вместе с останками. Им оказался известный питерский адвокат Александр Генералов.

Труп в реке

В убийстве стали подозревать Генералова-младшего - 35-летнего экс-адвоката Алексея. В последнее время сын Генералова-старшего работал на автомойке. Позже сын сознался в убийстве своего отца. В управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу «Курьер.Среда» в пятницу рассказали подробности семейной драмы.

- 13 ноября 2021 года в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры с отцом выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Затем он расчленил его тело, части которого поместил в две сумки и выбросил их в реку Смоленку, - сообщили в ведомстве.

Кстати, 19 ноября Василеостровский районный суд отправил Генералова-младшего на два месяца в знаменитый СИЗО «Кресты».

Квартира или жизнь: как и за что сын убил отца

До жуткой находки около дома Генералова-младшего, 35-летний Алексей рассказал следователям, что отец якобы собирался уехать из города по делам, поэтому его долго нет. Однако позже сознался в убийстве отца, причиной которого стала банальная ссора по поводу квартиры. Сын очень хотел долю в квартире, но Генералов-старший с этим не спешил. В тот роковой день между мужчинами снова произошел разговор, который закончился тем, что сын адвоката достал ружье и застрелил отца. После этого Алексей расчленил тело отца и разложил в несколько сумок, которые потом глубокой ночью на тележке вывез к реке. Он бросил сумки с останками трупа в реку вместе с тележкой. Все это на следующее утро обнаружили рабочие, которые ремонтировали набережную.

Кстати, на квартире отпрыска Генералова якобы нашли следы тщательной уборки и затирания пола. Есть сведения, что разделывал тело сын электролобзиком.

Что грозит Генералову-младшему

Близкие адвоката не захотели общаться со СМИ. Однако смерть коллеги прокомментировал президент Международной коллегии адвокатов Москвы Алексей Почкуев. В беседе с «Курьер.Среда» 19 ноября адвокат рассказал о возможном наказании для сына Генералова.

- Я слышал эту фамилию, она достаточно известная. Лично не был знаком с Генераловым. Что касается самого убийства, скажу, что статья 105 ч. 1 УК Рф (убийство) предусматривает наказание от 6 до 15 лет. В этой ситуации, сын сотрудничает со следствием, я так понимаю. Вообще, нет дополнительной статьи в уголовном кодексе за расчленение. Расчленение - это способ сокрытия преступления. Ну и цель здесь важна, с которой происходило расчленение, если оно было совершено с целью сокрытия, это одно, тогда оно дополнительно не квалифицируется. А если расчленение было с целью поиздеваться над трупом, то это, конечно, будет дополнительно классифицироваться, - рассказал Алексей Почкуев.

В ближайшее время «Курьер.Среда» пообщается с коллегой Гереналова-старшего, который согласился рассказать свою версию жуткой истории в Питере.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Питеррасчленил тело отцаубили адвоката
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что толкнуло сына адвоката на жуткий поступок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Святой лик «Взыграние Младенца»: как Богоматерь играет с младенцем Иисусом. О чем молятся иконе?
Знаки судьбы, которые посылает каждому россиянину необычный период – коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года. На что следует обратить внимание и что знаки обозначают
"Губят людей, убивают": Известные ученые призвали лишать дипломов врачей-антипрививочников в России1
Грешно ли работать 20 ноября в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»?

Последние новости

Можно ли 21 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
3:30:14 11/20/2021
Можно ли 21 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?
Бердск"Хотел поиздеваться над трупом?": Жуткое убийство и расчленение известного адвоката Александра Генералова в Питере прокомментировали коллеги погибшего
3:16:38 11/20/2021
"Хотел поиздеваться над трупом?": Жуткое убийство и расчленение известного адвоката Александра Генералова в Питере прокомментировали коллеги погибшего
Почему Архангел Михаил самый главный среди Ангелов, созданных Богом. И что значат «Небесные Силы бесплотные» и цифра «восемь»
3:00:28 11/20/2021
Почему Архангел Михаил самый главный среди Ангелов, созданных Богом. И что значат «Небесные Силы бесплотные» и цифра «восемь»
Новые старческие болезни обнаружили у Байдена, которому 20 ноября исполняется 79 лет: Врач уверен в дееспособности президента США
2:38:32 11/20/2021
Новые старческие болезни обнаружили у Байдена, которому 20 ноября исполняется 79 лет: Врач уверен в дееспособности президента США
Церковный праздник сегодня: 21 ноября православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Суть и традиции большого праздника
2:30:49 11/20/2021
Церковный праздник сегодня: 21 ноября православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Суть и традиции большого праздника
"Губят людей, убивают": Известные ученые призвали лишать дипломов врачей-антипрививочников в России
2:15:30 11/20/2021
"Губят людей, убивают": Известные ученые призвали лишать дипломов врачей-антипрививочников в России
Очень строгие запреты на праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября
2:00:37 11/20/2021
Очень строгие запреты на праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября
Бывшему замминистра просвещения Раковой следствие предъявило обвинение в мошенничестве пока на 20 млн рублей
1:57:16 11/20/2021
Бывшему замминистра просвещения Раковой следствие предъявило обвинение в мошенничестве пока на 20 млн рублей
Святой лик «Взыграние Младенца»: как Богоматерь играет с младенцем Иисусом. О чем молятся иконе?
1:45:07 11/20/2021
Святой лик «Взыграние Младенца»: как Богоматерь играет с младенцем Иисусом. О чем молятся иконе?
Грешно ли работать 20 ноября в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»?
1:30:59 11/20/2021
Грешно ли работать 20 ноября в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»?