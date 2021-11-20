"Хотел поиздеваться над трупом?": Жуткое убийство и расчленение известного адвоката Александра Генералова в Питере прокомментировали коллеги погибшего

Семейные разборки по-питерски, никак иначе эту жуткую историю и не начнешь. В Санкт-Петербурге дочь известного адвоката Александра Генералова 14 ноября обратилась с заявлением о пропаже своего 66-летнего отца. По ее словам, Генералов решил пойти в гости к своему сыну Алексею, который живет неподалеку. И вот, новость: 18 ноября на Новосмоленской набережной в реке нашли спортивную сумку с частью останков расчлененного тела. Личность убитого установили по паспорту, который лежал вместе с останками. Им оказался известный питерский адвокат Александр Генералов.
Труп в рекеВ убийстве стали подозревать Генералова-младшего - 35-летнего экс-адвоката Алексея. В последнее время сын Генералова-старшего работал на автомойке. Позже сын сознался в убийстве своего отца. В управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу «Курьер.Среда» в пятницу рассказали подробности семейной драмы.
- 13 ноября 2021 года в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры с отцом выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Затем он расчленил его тело, части которого поместил в две сумки и выбросил их в реку Смоленку, - сообщили в ведомстве.
Кстати, 19 ноября Василеостровский районный суд отправил Генералова-младшего на два месяца в знаменитый СИЗО «Кресты».
Квартира или жизнь: как и за что сын убил отцаДо жуткой находки около дома Генералова-младшего, 35-летний Алексей рассказал следователям, что отец якобы собирался уехать из города по делам, поэтому его долго нет. Однако позже сознался в убийстве отца, причиной которого стала банальная ссора по поводу квартиры. Сын очень хотел долю в квартире, но Генералов-старший с этим не спешил. В тот роковой день между мужчинами снова произошел разговор, который закончился тем, что сын адвоката достал ружье и застрелил отца. После этого Алексей расчленил тело отца и разложил в несколько сумок, которые потом глубокой ночью на тележке вывез к реке. Он бросил сумки с останками трупа в реку вместе с тележкой. Все это на следующее утро обнаружили рабочие, которые ремонтировали набережную.
Кстати, на квартире отпрыска Генералова якобы нашли следы тщательной уборки и затирания пола. Есть сведения, что разделывал тело сын электролобзиком.
Что грозит Генералову-младшемуБлизкие адвоката не захотели общаться со СМИ. Однако смерть коллеги прокомментировал президент Международной коллегии адвокатов Москвы Алексей Почкуев. В беседе с «Курьер.Среда» 19 ноября адвокат рассказал о возможном наказании для сына Генералова.
- Я слышал эту фамилию, она достаточно известная. Лично не был знаком с Генераловым. Что касается самого убийства, скажу, что статья 105 ч. 1 УК Рф (убийство) предусматривает наказание от 6 до 15 лет. В этой ситуации, сын сотрудничает со следствием, я так понимаю. Вообще, нет дополнительной статьи в уголовном кодексе за расчленение. Расчленение - это способ сокрытия преступления. Ну и цель здесь важна, с которой происходило расчленение, если оно было совершено с целью сокрытия, это одно, тогда оно дополнительно не квалифицируется. А если расчленение было с целью поиздеваться над трупом, то это, конечно, будет дополнительно классифицироваться, - рассказал Алексей Почкуев.
В ближайшее время «Курьер.Среда» пообщается с коллегой Гереналова-старшего, который согласился рассказать свою версию жуткой истории в Питере.