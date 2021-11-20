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Что нельзя делать на Михайлов день 21 ноября в день Собора Архистратига Михаила, а что делать можно. Приметы и традиции

8:15:3811/19/2021
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21 ноября все православные верующие отмечают Михайлов день, который имеет свою богатую историю и традиции, а также множество погодных примет.

Архангел Михаил является защитником всех живых и усопших. помогает душам очиститься и направляет их на праведный путь. Фото: Pravmir.ru
Архангел Михаил является защитником всех живых и усопших. помогает душам очиститься и направляет их на праведный путь. Фото: Pravmir.ru

Михайлов день широко отмечается всеми православными верующими в России и за ее границами 21 ноября. Также этот праздник имеет другое название, более сложное, раскрывающее суть праздника и частично его историю — «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных». В этот день почитается известнейший православный святой — Архангел Михаил. Он является покровителем рода человеческого, защитником душ живых и усопших, а также предводителем войска Господнего. Именно Архангел Михаил собрал армию из не поддавшихся искушению ангелов и вышел против Люцифера и его бесов — некогда павших ангелов. Однако известен святой не только этим подвигом, но и своей помощью сбежавшим из Египта израильтянам и многими другими великодушными и чистосердечными делами. В настоящее время посвященных Архангелу храмов в России очень много, например, Архангельский собой, который стоит в центре московского Кремля.

На Руси этот праздник был веселым и богатым на различные яства. К этому времени люди уже успевали убрать урожай и даже получить за него выручку, поэтому накрывали столы, ломящиеся от еды, и с душой отмечали закончившийся сезон уборки на полях и огородах. Однако без молитвы этот день не обходился. Верующие люди уже с утра шли в храм, чтобы обратиться к Архистратигу Михаилу за защитой души и тела, за благословением и отведением недругов и дурного глаза, за исцелением и отпущением грехов усопшим родственникам и друзьям. Затем люди возвращались домой, принимали гостей и ужинали, радовались новому дню и набитым припасами амбарам.

Что нельзя делать в Михайлов день?

• Мыть голову. Считается, что мытье головы в Михайлов день сотрет вам память или ухудшит ее в десятки раз.
• Заниматься рукоделием и уборкой. Эти дела считаются грехом в светлый праздник и могут навлечь на ваш дом и семью немало бед.
• Делать зло и причинять другим боль. Архангел Михаил является защитником живых, поэтому он категорически не любит тех, кто способен сделать больно ближнему своему.
• Вступать в конфликты и устраивать скандалы. Светлый праздник должен быть наполнен спокойствием и весельем, доброй атмосферой. Гнев и конфликты способны навлечь на дом беду.
• Рассказывать о снах. Если вы увидели во сне нечто хорошее и давно желанное, расскажите это своему близкому человеку, например другу или подруге, чтобы гарантировать себе исполнение желания и благословение Архангела Михаила.

Приметы в Михайлов день.

• После Михайлова дня начинает промерзать земля.
• Если выпал мокрый снег — весна будет сырой и дождливой.
• Иней на земле с утра — быть земле холодной и морозной. Если туман застилает землю — зима будет теплой.
• Михайлов день ясный — ждите скоро трескучих морозов.
• Снегопад в Михайлов день — Пасха будет снежной и холодной.
• На елках мало шишек — зима будет теплой.

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