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Чудеса Архангела Михаила: предводителя Небесного Воинства Ангелов Господних

8:00:1811/20/2021,Анна Филатова
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Язычники видя, что христианство развивается, озлобились и захотели уничтожить храм. Они придумали следующий план: объединить русло двух рек в одно и направить потоки воды на храм, чтобы его смыло водой.

Архангел Михаил совершил много чудес, они происходят и по сей день. Фото: Рixabay.com
Архангел Михаил совершил много чудес, они происходят и по сей день. Фото: Рixabay.com

Архангел Михаил — это главный ангел небесных воинов, он всегда на страже и готов дать отпор в любой момент. Архангел Михаил — это ключевая фигура православного мира. День архангела православная церковь отмечает 21 ноября каждого года.

По легенде чудо произошло в 4 веке. В семье язычников росла немая дочь и ее родителей это очень печалило. Однажды девочки приснился архангел Михаил и велел испить святой воды из источника. Проснувшись, девочка так и сделала и к ней вернулся дар речи. Семья была поражена случившимся чудом и приняла христианство, а отец семейства основал храм возле целебного источника.

Много десятилетий люди ходили в храм и пили священную воду и исцелялись. Язычники видели чудеса, которые происходили с людьми и принимали христианскую веру.

Язычники видя, что христианство развивается, озлобились и захотели уничтожить храм. Они придумали следующий план: объединить русло двух рек в одно и направить потоки воды на храм, чтобы его смыло водой. Задуманный план язычников потерпел поражение. Когда христиане начали молиться Архангелу Михаилу, ангел спустился с небес и ударил жезлом о землю и в ней образовалась огромная воронка, в нее и ушла все вода, а храм остался стоять целый и невредимым.

В 590 году в Риме бушевала страшная чума, которая уносила жизни людей тысячами. Папа Григорий Великий молился о том, чтобы чума отступила. И вот он заметил на крыше мавзолея, как архангел Михаил вкладывает в ножны свой меч. После этого чума стала проходить так же быстро, как и возникла в Риме. Чтобы увековечить это событие, на крыше мавзолея был установлен памятник архангелу Михаилу, а в 10 веке мавзолей назвали в честь святого.

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чудесаархангел
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