Как изображают восемь Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом на иконах православия? Почему главный Архангел ногой попирает дьявола?

21 ноября православная церковь отмечает важный праздник Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Он посвящен всем небесным силам во главе с Архангелом Михаилом. В христианстве есть отдельная икона, посвященная этому. Как и любое другое изображение в православии, она имеет свой глубокий смысл.
В центре изображения находится Архистратиг Михаил, а вокруг него расположено восемь Ангелов. Все они принадлежат к духовному миру, сотворенному Богом, и считаются духовным, нематериальным бытием. По-другому их называют небесным воинством или бесплотными силами. Им и посвящен праздник, который отмечается в православии 21 ноября. Самым главным считается Архангел Михаил, который всегда изображается в центре, а остальные Ангелы — по бокам и позади него, как его вечные помощники.
Такое огромное влияние уделяется именно Архангелу Михаилу потому, что он является стражем, охраняющем врата Рая. Когда на Небесах произошла война, Ангелы именно во главе с ним пошли воевать против дьявола. Битва была длительной и жестокой, но окончилась победой Михаила. Именно поэтому на православных иконах изображено то, как он ногой подпирает сатану. Это является напоминанием для всех верующих о том, насколько важна фигура Архистратига.
В наши дни он также считается защитником Рая и покровителем душ, которые попадают туда. Он выступает защитником за все души, которые попадают на Страшный Суд. В связи с этим, очень важно молиться Архангелу Михаилу за души усопших родных и близких. Помимо того, что важно почитать его, необходимо просить прощения за грехи, которые совершили умершие при жизни. Особенно это необходимо делать в праздник 21 ноября, когда Архистратиг будет слышать всех живых и их молитвы.