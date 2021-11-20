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Как изображают восемь Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом на иконах православия? Почему главный Архангел ногой попирает дьявола?

4:00:3811/20/2021
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В православии уделяется огромное внимание иконам, особенно если они посвящены таким важным фигурам, как Архангел Михаил.

Архангел Михаил считается одной из самых почитаемых фигур в православии. Фото: Pxhere
Архангел Михаил считается одной из самых почитаемых фигур в православии. Фото: Pxhere

21 ноября православная церковь отмечает важный праздник Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Он посвящен всем небесным силам во главе с Архангелом Михаилом. В христианстве есть отдельная икона, посвященная этому. Как и любое другое изображение в православии, она имеет свой глубокий смысл.

В центре изображения находится Архистратиг Михаил, а вокруг него расположено восемь Ангелов. Все они принадлежат к духовному миру, сотворенному Богом, и считаются духовным, нематериальным бытием. По-другому их называют небесным воинством или бесплотными силами. Им и посвящен праздник, который отмечается в православии 21 ноября. Самым главным считается Архангел Михаил, который всегда изображается в центре, а остальные Ангелы — по бокам и позади него, как его вечные помощники.

Такое огромное влияние уделяется именно Архангелу Михаилу потому, что он является стражем, охраняющем врата Рая. Когда на Небесах произошла война, Ангелы именно во главе с ним пошли воевать против дьявола. Битва была длительной и жестокой, но окончилась победой Михаила. Именно поэтому на православных иконах изображено то, как он ногой подпирает сатану. Это является напоминанием для всех верующих о том, насколько важна фигура Архистратига.

В наши дни он также считается защитником Рая и покровителем душ, которые попадают туда. Он выступает защитником за все души, которые попадают на Страшный Суд. В связи с этим, очень важно молиться Архангелу Михаилу за души усопших родных и близких. Помимо того, что важно почитать его, необходимо просить прощения за грехи, которые совершили умершие при жизни. Особенно это необходимо делать в праздник 21 ноября, когда Архистратиг будет слышать всех живых и их молитвы.

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иконаангелыАрхангел Михаил
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