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19.11
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Знаки судьбы, которые посылает каждому россиянину необычный период – коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года. На что следует обратить внимание и что знаки обозначают

9:15:3211/19/2021
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Коридор затмений способен давать человеку различные знаки судьбы и предупреждать его о предстоящих опасностях.

Коридор затмений является энергетически мощным астрономическим и астрологическим явлением. Фото: Pixabay.com
Коридор затмений является энергетически мощным астрономическим и астрологическим явлением. Фото: Pixabay.com

19 ноября начался коридор затмений — очень мощное по своей силе и энергетике явление, оказывающее влияние на миллиарды людей на всей планете. Оно закончится 4 декабря, однако успеет изменить жизни множества человек, подорвать их привычный уклад вещей и заставит жить в состоянии вечного движения и напряжения. Мало кто знает, что в период коридора затмений у человека обостряется его так называемое «шестое чувство». Человек может чувствовать необъяснимую тревогу перед неожиданным событием, а также получать различные знаки судьбы. Чаще всего в коридор затмений людей посещают вещие сны, а также природа посылает различного рода сигналы об опасности или удаче.

Знаки судьбы в коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря.

1. Сны.

Часто судьба посылает вам знаки через сны. В коридор затмений сны могут быть яркими и четкими, но зачастую абстрактными или сумбурными. Постарайтесь вдуматься в их суть, проанализировать. Если во сне с вами любезно общается какой-либо человек из вашей жизни, с которым вы практически не поддерживаете связь по непонятным причинам. то судьба говорит вам присмотреться к нему. Возможно, в будущем он окажет вам важную услугу или поддержит там, где другие не смогут помочь.

2. Зеркала и стекла.

Если в один из дней коридора затмений у вас разбилась какая-либо посуда, то в скором времени стоит ждать волнительные новости. Если же разбилось зеркало или в ваших руках лопнул стакан — ждите беды, эти знаки никогда не бывают хорошими.

3. Природа.

Присматривайтесь к природе вокруг. Если перед важным собранием на улице поднялся ветер и пошел мелкий колючий снег - судьба намекает вам, что заседание может закончиться негативно и принести вам много отрицательных эмоций. Если же перед каким-то делом выглянуло солнышко или началась ваша любимая погода, например, обильный пушистый снегопад - радуйтесь, ваши дела в ближайшее время пойдут в гору.

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