Праздничные молитвы Архангелу Михаилу и прочим Небесным Силам бесплотных 21 ноября: мощнейшая защита на каждый день

В православном христианстве существует много праздников, посвященных Святым, Пресвятым и Архангелам. Одним из таких считается Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, который отмечается 21 ноября. Он посвящен всем нематериальным силам, которые созданы Богом. В этот день особенно важно прочитать молитву, которая обеспечат защиту на каждый день.
Помимо того, что Архистратиг Михаил хранителем порядка у врат Рая, он еще и является защитником всех душ, прибывших на Страшный Суд. Он напрямую взаимодействует со всеми усопшими грешниками и считается их покровителем. В связи с этим, 21 ноября, в праздник, посвященный ему и другим Ангелам, особенно важно прочитать молитву за всех ушедших родных и близких.
В свой день Архангел Михаил спускается с небес и нисходит к краю Ада. Он слышит всех живых и особенно все мольбы о прощении грехов умерших. Безусловно, всех, кто ушел в иной мир, необходимо помнить всегда, но особенно сильно молиться за них нужно именно 21 ноября. Если ваши родные и близкие при жизни совершили небольшие грехи, то это даже вызволит их из Ада. Если они несут на себе тяжелые грехи, это все равно поможет им тем, что ослабит вечные мучения, подняв души на ступени выше. Стоит отметить, что молиться Архангелу необходимо с самого начала суток: в полночь с 20 на 21 ноября.
Помимо этого, Архангелу Михаилу можно молиться за всех живых, кто вам очень дорог. Читать ее стоит ежедневно, называя имена близких по крещению. Все, кто почитает Архистратига каждое утро, не приближается к дьяволу и получают защиту.