21 ноября – Михайлов день: мощная молитва защиты 21 ноября. Все главные приметы и традиции праздника

Ежегодно 21 ноября православные люди отмечают Михайлов день. Архангел был воином и выступал против темных сил. В народе издавна этот день считался веселым, люди накрывали пышные столы и собирались вместе. Так как работа в поле уже была закончена, урожай собран, то люди могли позволить себе отдых. Хозяйки накрывали богатые столы, чтобы наестся перед Рождественским постом.
Считалось, что святой Михаил мог управлять стихиями природы и противостоять нечистой силе.
Что разрешено в этот день.
- Накрывали богатые стол, на котором должно было присутствовать мясо, традиционно делали холодей, пироги. Люди старались наестся перед Рождественским постом.
- Принято было 21 ноября звать гостей, чем больше людей придет в гости, тем сытнее и счастливее будет жить семья в следующем году.
- Мужчины в этот день варили пиво.
- Обязательно в этот день люди ходили задобрить домового, который жил в хлеву, вместе с животными. Ему оставляли еду и воду.
Запреты дня.
- Нельзя 21 ноября мыть голову, так как существует поверье, что можно вымыть весь ум.
- С острыми предметами необходимо обращаться очень осторожно.
- Нельзя в этот день работать ради прибыли. Например, если вы шьете или вяжете на продажу, то лучше отложить это занятие до следующего утра.
- Как и в любой другой церковный праздник нельзя ругаться , ссорится и сквернословить.
Если вам приснился хороший сон, то его лучше сохранить в тайне, иначе он никогда не осуществится.
В молитвах к святому люди обращались с просьбами о здоровье, просили о помощи в ведении домашних дел и о защите от нечистой силы.
Молитва.