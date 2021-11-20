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21 ноября – Михайлов день: мощная молитва защиты 21 ноября. Все главные приметы и традиции праздника

9:00:2611/20/2021,Анна Филатова
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Обязательно в этот день люди ходили задобрить домового, который жил в хлеву, вместе с животными. Ему оставляли еду и воду.

В молитвах к святому Михаилу обращаются с просьбой о нормализации здоровья и о защите от нечистой силы.
В молитвах к святому Михаилу обращаются с просьбой о нормализации здоровья и о защите от нечистой силы. Фото: Рiqsels.com

Ежегодно 21 ноября православные люди отмечают Михайлов день. Архангел был воином и выступал против темных сил. В народе издавна этот день считался веселым, люди накрывали пышные столы и собирались вместе. Так как работа в поле уже была закончена, урожай собран, то люди могли позволить себе отдых. Хозяйки накрывали богатые столы, чтобы наестся перед Рождественским постом.

Считалось, что святой Михаил мог управлять стихиями природы и противостоять нечистой силе.

Что разрешено в этот день.


  • Накрывали богатые стол, на котором должно было присутствовать мясо, традиционно делали холодей, пироги. Люди старались наестся перед Рождественским постом.
  • Принято было 21 ноября звать гостей, чем больше людей придет в гости, тем сытнее и счастливее будет жить семья в следующем году.
  • Мужчины в этот день варили пиво.
  • Обязательно в этот день люди ходили задобрить домового, который жил в хлеву, вместе с животными. Ему оставляли еду и воду.

Запреты дня.

  1. Нельзя 21 ноября мыть голову, так как существует поверье, что можно вымыть весь ум.
  2. С острыми предметами необходимо обращаться очень осторожно.
  3. Нельзя в этот день работать ради прибыли. Например, если вы шьете или вяжете на продажу, то лучше отложить это занятие до следующего утра.
  4. Как и в любой другой церковный праздник нельзя ругаться , ссорится и сквернословить.

Если вам приснился хороший сон, то его лучше сохранить в тайне, иначе он никогда не осуществится.
В молитвах к святому люди обращались с просьбами о здоровье, просили о помощи в ведении домашних дел и о защите от нечистой силы.

Молитва.


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праздникзастольеархангел
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