21 ноября – Введение Богородицы во храм: традиции и приметы католического праздника

Введение Богородицы считается одним из основных церковных праздников у католиков.
Традиции дня.
1. В этот день начинали работать ярмарки, на них можно было купить разные продукты и вещи для дома. После посещения храмов люди шли на рынки, покупали новые наряды.
2. С этого дня начинали кататься на санях.
3. С этого дня начинался сезон венчаний. Люди отмечали это торжество с размахом, весело и задорно.
4. Чествовали в этот день братьев Морозов, считалось, что чем сильнее растопить печь в этот день, тем теплее и мягче пройдет предстоящая зима. В печь при растопке необходимо было добавлять специальные травы, люди верили, что такое действие поможет защитить семью от хвори.
5. В этот день девушки гадали на суженого, используя при этом священную воду. Традиционно суженый должен был присниться девушке.
6. Женщины с самого утра шли в хлев и проводили обряды с животными: посыпали их семенами льна, смазывали маслом вымя, поили их специальным киселем. Этот ритуал защищал скотину от болезней, считалось, что после таких манипуляций возрастет удой.
7. Нельзя было ругаться и ссорится, произносить бранные слова. День должен пройти в мирном русле и в спокойствии.
8. Люди считали, что на Введение в храм Богородицы по домам ходит Ведуница, которая наблюдает за женщинами и затем чистоплотны ли они, чисто ли у них в доме. Поэтому с самого утра женщины не сидели, а начинали наводить порядок и стряпать.
Приметы дня.
1. Нельзя перекапывать землю в этот день, считалось, что земля отдыхает и беспокоить ее можно только весной.
2. По тому, какая погода в этот день определяется и погода на всю зиму.