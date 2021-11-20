Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

21 ноября – Введение Богородицы во храм: традиции и приметы католического праздника

11:00:1011/20/2021,Анна Филатова
0

По тому, какая погода в этот день определяется и погода на всю зиму.

Введение Богородицы в храм один из наиболее почитаемых праздников католической церкви. Фото: Ikonaspas.ru
Введение Богородицы в храм один из наиболее почитаемых праздников католической церкви. Фото: Ikonaspas.ru

Введение Богородицы считается одним из основных церковных праздников у католиков.

Традиции дня.

1. В этот день начинали работать ярмарки, на них можно было купить разные продукты и вещи для дома. После посещения храмов люди шли на рынки, покупали новые наряды.
2. С этого дня начинали кататься на санях.
3. С этого дня начинался сезон венчаний. Люди отмечали это торжество с размахом, весело и задорно.
4. Чествовали в этот день братьев Морозов, считалось, что чем сильнее растопить печь в этот день, тем теплее и мягче пройдет предстоящая зима. В печь при растопке необходимо было добавлять специальные травы, люди верили, что такое действие поможет защитить семью от хвори.
5. В этот день девушки гадали на суженого, используя при этом священную воду. Традиционно суженый должен был присниться девушке.
6. Женщины с самого утра шли в хлев и проводили обряды с животными: посыпали их семенами льна, смазывали маслом вымя, поили их специальным киселем. Этот ритуал защищал скотину от болезней, считалось, что после таких манипуляций возрастет удой.
7. Нельзя было ругаться и ссорится, произносить бранные слова. День должен пройти в мирном русле и в спокойствии.
8. Люди считали, что на Введение в храм Богородицы по домам ходит Ведуница, которая наблюдает за женщинами и затем чистоплотны ли они, чисто ли у них в доме. Поэтому с самого утра женщины не сидели, а начинали наводить порядок и стряпать.

Приметы дня.
1. Нельзя перекапывать землю в этот день, считалось, что земля отдыхает и беспокоить ее можно только весной.
2. По тому, какая погода в этот день определяется и погода на всю зиму.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
храмтрадицииприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие традиции дня вам еще известны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

21 ноября – Введение Богородицы во храм: традиции и приметы католического праздника
11:00:10 11/20/2021
21 ноября – Введение Богородицы во храм: традиции и приметы католического праздника
В Новосибирскую область идет потепление до +1 с сильнейшими снегопадами
10:52:37 11/20/2021
В Новосибирскую область идет потепление до +1 с сильнейшими снегопадами
Умершего актера Валерием Гаркалиным похоронят 23 ноября
10:31:25 11/20/2021
Умершего актера Валерием Гаркалиным похоронят 23 ноября
Получившая страшные ожоги на пожаре Марина Хлебникова с помощью магов избавлялась от привидения в своей квартире
10:21:58 11/20/2021
Получившая страшные ожоги на пожаре Марина Хлебникова с помощью магов избавлялась от привидения в своей квартире
21 ноября - День бухгалтера России: красивые поздравления и чудесные поздравительные открытки
10:15:00 11/20/2021
21 ноября - День бухгалтера России: красивые поздравления и чудесные поздравительные открытки
Второй день подряд в России держится рекорд по смертности от коронавируса, но число зараженных падает на 20 ноября
10:12:03 11/20/2021
Второй день подряд в России держится рекорд по смертности от коронавируса, но число зараженных падает на 20 ноября
Причину смерти актера Валерия Гаркалина назвали врачи
9:24:31 11/20/2021
Причину смерти актера Валерия Гаркалина назвали врачи
Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября для каждого верующего
9:15:06 11/20/2021
Трогательные поздравления в стихах и прозе в День Михаила Архангела 21 ноября для каждого верующего
В США не признают Путина президентом в случае избрания в 2024 году: Володин посоветовал не лезть в дела России
9:04:54 11/20/2021
В США не признают Путина президентом в случае избрания в 2024 году: Володин посоветовал не лезть в дела России
БердскВ Бердске полицейские за две недели нашли вора, рассчитавшегося в магазинах чужой банковской картой
8:52:31 11/20/2021
В Бердске полицейские за две недели нашли вора, рассчитавшегося в магазинах чужой банковской картой