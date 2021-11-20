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Ежедневная молитва Архангелу Михаилу: уберегает от сглаза, зложелателей и всякой напасти

5:00:0311/20/2021
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Архангел Михаил считается одним из главных покровителей душ, и ему необходимо молиться ежедневно.

Для того, чтобы вас и ваших родных и близких не преследовали недуги, важно регулярно читать молитвы. Фото: Pixabay
Для того, чтобы вас и ваших родных и близких не преследовали недуги, важно регулярно читать молитвы. Фото: Pixabay

21 ноября в православной христианской вере отмечается праздник Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В этот день важно прочитать молитву всем нематериальным божьим силам, а также помолиться за все души, ушедшие в мир иной, которые оберегает Архистратиг. Ежегодно он спускается к краю Ада и слышит всех людей, просящих прощения грехов за умерших родных и близких, которые грешили при жизни. Однако, молиться Архангелу Михаилу можно не только за усопших, но и за всех живых, и желательно делать это ежедневно.

Молитва Архангелу Михаилу
Молитва Архангелу Михаилу

Читать ее необходимо в первую половину дня, желательно рано утром. Делать это необходимо в полной тишине, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи. Когда вы будете молиться, не пытайтесь осмыслить все слова, которые вы произносите. Произносить, кстати, необходимо либо тихим голосом, либо шепотом, но можете читать ее про и себя.

Лучше всего читать молитву ежедневно, а не в моменты, когда вас и ваше окружение начинают преследовать какие-либо недуги, связанные со здоровьем, финансами, отношениями между членами семьи и другими сферами жизни.

Эта молитва считается самой сильной защитой от всех недугов, которые могут преследовать вас на протяжении всей вашей жизни. Стоит отметить, что читать ее необходимо не только за себя, но и за всех своих родных и близких. Если вы будете делать это каждое утро, то Архангел Михаил будет оберегать вас и ваших любимых всегда.

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православиеАрхангел Михаилглавная молитва
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