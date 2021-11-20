Особенности личности женщин по знаку зодиака: главные черты, совместимость, любовь, социальные устремления

Овен. Женщины Овны могут преодолеть любые сложности и преграды. Характер у них одновременно и мягкий, и сильный. Такая женщина не каждому мужчине по зубам.
Телец. Любит быть в центре внимания, должна всегда видеть свое превосходство над другими людьми. Целеустремленная, трудоголик.
Близнецы. Это очень остроумные и эрудированные личности. Он знают цену себе и всему окружающему их. Умеют выйти сухой из воды в любых ситуациях.
Рак. Вы уравновешенная и спокойная женщина. Женщине Раку очень нужна поддержка и похвала родных и близких.
Лев. Эту женщину не пропустит мимо ни один мужчина. К ней как будто притягиваются все взгляды, она всегда в центре внимания и на пике популярности.
Дева. Тонкий им и превосходная интуиция отличает женщину Рака от всех других. Она может горы свернуть, если с ней будет рядом правильный мужчина.
Весы. Это настоящая кокетка, которая от природы наделена тонкими и привлекательными чертами. Отбоя от мужчин не будет. Она общительная, умеет поддержать разговор на любую тему.
Скорпион. С одной стороны, это беззащитная и тонкая натура, но с другой — волевая и сильная женщина. Она, как хамелеон умеет подстраиваться под ситуацию и проявлять те качества своего характера, которые требуются в данный момент.
Стрелец. Эта женщина рождена для материнства. Она все отдаст за своих детей и всем пожертвует. Оптимистична и подвижна, не любит сидеть без дела.
Козерог. Семья для женщины Козерога — это все, что ей надо. Она долго присматривается к спутнику жизни, но потом окружает его безграничной любовью.
Водолей. Скромная и тонкая натура, которая не любит выделяться из общей массы. Обладает очень острой памятью и идеальной интуицией.
Рыбы. У вас очень тонкая и ранимая натура. Это идеальная женщина для семьи, которая окружит домочадцев заботой и любовью.