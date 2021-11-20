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Михайлов день 2021: самая главная молитва Архангелу Михаилу, по каким поводам молиться - 21 ноября и каждый день

2:00:2511/20/2021,Анна Филатова
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Нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся.

21 ноября на праздничном столе обязательно должен быть холодец.
21 ноября на праздничном столе обязательно должен быть мясо. Фото: Рixabay.com

21 числа последнего месяца осени православная церковь почитает архангела Михаила. Он был главным защитником ворот от рая. Архангел считается заступником Киева.

Архангел Михаил является главным архангелом. Архангел смог одолеть Сатану, он сбросил их в ад. Архангел сопровождает души людей на небо и охраняет ворота рая.

Традиции дня.

К этому дню сбор урожаю закончен и люди могли себе позволить отдохнуть и устроить застолье. Так как через несколько дней после Михайлова дня начинался Рождественский пост, то люди старались как можно богаче накрыть стол и насладиться яствами. На столе должно было быть много мяса, по традиции варили холодец. Считалось, что чем богаче накрыт стол, тем лучше семья будет жить в следующем году.

Принято было 21 ноября посещать гостей или самим их звать в дом. Гостеприимство приветствовалось, чем больше в доме гостей и веселья в этот день, тем благосклоннее будет архангел к данному дому.

Люди относили еду и воду дворовому, который жил в хлеву и оберегал животных. Люди верили, что чем лучше его накормить, тем заботливее он будет ухаживать за животными.

Запреты дня.

1. Нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся. 2. Убирать и шить — запрещено. 3. Выражаться нецензурной бранью и ссориться нельзя в этот день. 4. Нельзя в этот день мыть голову 21 ноября, считалось, что можно смыть весь свои ум. 5. Если вам приснился добрый и хороший сон, то о нем лучше умолчать, иначе он не сбудется. У архангела просят защиту от нечистой силы, здоровья, благополучия и обильного урожая.

Молитва.


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праздникмолитваархангел
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