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Кого и что охраняет Архангел Михаил? Почему именно он побеждает Люцифера? Текст молитвы самому главному защитнику людей среди Ангелов

5:30:5311/20/2021
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Архистратиг Михаил является одной из почитаемых фигур в православии, который имеет свою историю.

Архангел Михаил считается одним из главных защитников всех душ. Фото: Pixabay
Архангел Михаил считается одним из главных защитников всех душ. Фото: Pixabay

21 ноября все православные отмечают праздник Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, который посвящен всем бесплотным силам, в том числе Архангелу Михаилу. Он считается одной из главной фигур в христианской вере. Считается, что он охраняет все души, и в его честь есть сразу несколько молитв, одна из самых сильных представлена ниже.

Молитва Архангелу Михаилу
Молитва Архангелу Михаилу

Читать эту молитву стоит каждый день за себя и за всех своих родных и близких. Если вы будете делать это каждый день, то Архангел Михаил точно будет защищать вас и вашу семью от недугов, которые преследуют всех. Обращаться стоит именно к Архангелу Михаилу потому, что он считается главным во всем нематериальном мире. Именно он охраняет все души и является покровителем усопших. Помимо этого, он защищает всех на Страшном Суде и способен вызволить грешные души из ада после молитв их живых родных и близких.

Когда на Небесах началась война, Ангелы пошли против Люцифера именно под предводительством Архангела Михаила. Именно он победил сатану и не подпустил его к Раю. Считается, что он до сих пор является покровителем врат Рая. Архистратиг охраняет и души умерших, и души всех живых. Очень важно регулярно читать молитвы для того, чтобы Архангел охранял вас и вашу семью.

Стоит отметить, что 21 ноября Архангел Михаил спускается с Небес к краю Ада и опускает туда свое крыло. В этот праздник, посвященный ему, он будет слышать абсолютно каждого. В этот день нужно обязательно помолиться за всех ушедших в иной мир, потому что Архистратиг может вызволить их из ада.

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текст молитвыАрхангел Михаилглавная молитва
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