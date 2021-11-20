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Нумерология нового 2022 года: что значат «три двойки и ноль». Целое число – «шесть» - есть угроза человечеству

3:00:4211/20/2021,Анна Филатова
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Многие пары смогут выйти на новый уровень отношений и завести полноценную семью.

Что ждет людей в 2022 году: карьера, здоровье, любовь.
Что ждет людей в 2022 году: карьера, здоровье, любовь. Фото: Рixabay.com

Астрологи считают, что предстоящий 2022 год будет наполнен импульсивными поступками и неожиданными событиями. Хозяин следующего года — Тигр, он очень сильный и напористый, но водная стихия его сделает немного мягче и покладистей.

Чтобы понять, какое число будет управлять 2022 годом, необходимо сложить все цифры в результате получится число 6. Эта цифра символизирует творческий потенциал и амбиции.

Карьера.

В этом году все представители творческих профессий смогут поймать удачу за хвост и добиться на этом поприще невероятных результатов. Благоприятный год для разработки бизнес-концепции, планов на развитие личного бренда. В этом году приветствуется смелость и креативность.

В следующем году целых три цифры 2. Она отвечает за самостоятельность, поэтому не стоит перекладывать все на чужие плечи. Стоит взять все в свои руки и научиться отвечать за себя и свою жизнь.

Любовь.

Любовь в 2022 году будет резко вспыхивать и также резко угасать. Стоит проявить все свои романтические чувства и стараться проводить больше времени с любимым человеком. Многие пары смогут выйти на новый уровень отношений и завести полноценную семью.

Здоровье.

Цифра 6 благоприятно влияет на расположение духа. Позитивное настроение и душевный подъем не будет покидать на протяжении всего года. Стоит ответственно относиться к своему здоровью, заниматься расслабляющими практиками, возможно записаться в бассейн. Больше гулять на свежем воздухе, чтобы не допустить кислородного голодания.

В целом 2022 год, по мнению астрологов, пройдет удачно.

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новый годцифрынумерология
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