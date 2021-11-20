Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В светлый праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных обязательно в полночь начать читать молитвы за каждого усопшего поименно: Архангел Михаил может забрать его душу из ада

6:00:1111/20/2021
0

В праздник Архангела Михаила необходимо обязательно помолиться за души всех усопших в полночь.

Архангелу Михаилу посвящен ряд православных икон. Фото: Pixabay
Архангелу Михаилу посвящен ряд православных икон. Фото: Pixabay

В православном календаре есть много дней, посвященных важным фигурам, которые почитаются всеми верующими. Так, 21 ноября отмечается важный праздник Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Он посвящен не только Архангелу Михаилу, но и всем ангелам, бесплотным силам божьим. Он является одним из главных защитников всех верующих, поэтому ему необходимо обязательно прочитать молитву, которая представлена ниже.

Молитва святому Михаилу Архангелу
Молитва святому Михаилу Архангелу

Эту молитву необходимо читать за всех ушедших родных и близких. Делать это необходимо не просто 21 ноября, а самого начала перехода на сутки этой даты. В 0:00 встаньте перед иконой и молитесь за всех усопших, которые были дороги вам при жизни. Связано это с тем, что именно в свой праздник Архангел Михаил спускается с Небес и опускает свое крыло в ад. Он будет слышать абсолютно каждого православного, кто молится за своих любимых.

Читая молитву, вы сможете помочь тем, кто покинул ваш дом. В связи с тем, что Архистратиг спускается с Рая, где он обычно охраняет врата от сатаны, он сможет вызволить ваших родных из ада. Если умершие грешили при жизни не так сильно, то он поможет напрямую подняться до Рая. Если же они совершали очень тяжелые грехи, то ваши молитвы тоже не останутся без внимания, и их загробная жизнь станет лучше, так как их вечные мучения будут смягчены.

Молиться нужно именно Архангелу Михаилу, потому что он считается главным покровителем всех душ, живых и умерших людей. Помимо этого, он всегда выступает в защиту за грешников, попадающих в потусторонний мир, на Страшном Суде. Когда началась война на Небесах, именно он победил дьявола и помог всем православным, и он продолжает это делать даже сейчас.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православиеАрхангел Михаилглавная молитва
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы знаете, в какие еще православные праздники необходимо молиться за всех усопших?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Герпес пришел и остался на всю жизнь: как он пожизненно влияет на нашу нервную систему? Исследование
Церковный праздник сегодня: 21 ноября православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Суть и традиции большого праздника
Святой лик «Взыграние Младенца»: как Богоматерь играет с младенцем Иисусом. О чем молятся иконе?
Как получить QR-код после вакцинации: где скачать, виды QR-кодов и срок их действия

Последние новости

В светлый праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных обязательно в полночь начать читать молитвы за каждого усопшего поименно: Архангел Михаил может забрать его душу из ада
6:00:11 11/20/2021
В светлый праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных обязательно в полночь начать читать молитвы за каждого усопшего поименно: Архангел Михаил может забрать его душу из ада
Бердск"Выскочили в окно в пижамах из полыхающего дома": В Бердске у семьи с двумя детьми сгорело все, погорельцы просят о помощи
5:55:28 11/20/2021
"Выскочили в окно в пижамах из полыхающего дома": В Бердске у семьи с двумя детьми сгорело все, погорельцы просят о помощи
Автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся в кювет в Нижегородской области. Есть пострадавшие
5:38:15 11/20/2021
Автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся в кювет в Нижегородской области. Есть пострадавшие
Кого и что охраняет Архангел Михаил? Почему именно он побеждает Люцифера? Текст молитвы самому главному защитнику людей среди Ангелов
5:30:53 11/20/2021
Кого и что охраняет Архангел Михаил? Почему именно он побеждает Люцифера? Текст молитвы самому главному защитнику людей среди Ангелов
Семьям с детьми могут выплатить по 12 792 рубля: В Госдуме обратились в правительство с новой инициативой
5:19:08 11/20/2021
Семьям с детьми могут выплатить по 12 792 рубля: В Госдуме обратились в правительство с новой инициативой
Ежедневная молитва Архангелу Михаилу: уберегает от сглаза, зложелателей и всякой напасти
5:00:03 11/20/2021
Ежедневная молитва Архангелу Михаилу: уберегает от сглаза, зложелателей и всякой напасти
БердскВ Бердске после вызова проститутки на дом посыпались угрозы на жителя общежития
4:59:50 11/20/2021
В Бердске после вызова проститутки на дом посыпались угрозы на жителя общежития
Праздничные молитвы Архангелу Михаилу и прочим Небесным Силам бесплотных 21 ноября: мощнейшая защита на каждый день
4:30:13 11/20/2021
Праздничные молитвы Архангелу Михаилу и прочим Небесным Силам бесплотных 21 ноября: мощнейшая защита на каждый день
Сюжет о подозреваемом в педофилии патриоте Кошкине из Новосибирска показали на Первом канале
4:20:53 11/20/2021
Сюжет о подозреваемом в педофилии патриоте Кошкине из Новосибирска показали на Первом канале
Что Дженнифер Лопес сообщила о свадьбе с Беном Аффлеком
4:15:14 11/20/2021
Что Дженнифер Лопес сообщила о свадьбе с Беном Аффлеком