В светлый праздник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных обязательно в полночь начать читать молитвы за каждого усопшего поименно: Архангел Михаил может забрать его душу из ада

В православном календаре есть много дней, посвященных важным фигурам, которые почитаются всеми верующими. Так, 21 ноября отмечается важный праздник Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Он посвящен не только Архангелу Михаилу, но и всем ангелам, бесплотным силам божьим. Он является одним из главных защитников всех верующих, поэтому ему необходимо обязательно прочитать молитву, которая представлена ниже.
Эту молитву необходимо читать за всех ушедших родных и близких. Делать это необходимо не просто 21 ноября, а самого начала перехода на сутки этой даты. В 0:00 встаньте перед иконой и молитесь за всех усопших, которые были дороги вам при жизни. Связано это с тем, что именно в свой праздник Архангел Михаил спускается с Небес и опускает свое крыло в ад. Он будет слышать абсолютно каждого православного, кто молится за своих любимых.
Читая молитву, вы сможете помочь тем, кто покинул ваш дом. В связи с тем, что Архистратиг спускается с Рая, где он обычно охраняет врата от сатаны, он сможет вызволить ваших родных из ада. Если умершие грешили при жизни не так сильно, то он поможет напрямую подняться до Рая. Если же они совершали очень тяжелые грехи, то ваши молитвы тоже не останутся без внимания, и их загробная жизнь станет лучше, так как их вечные мучения будут смягчены.
Молиться нужно именно Архангелу Михаилу, потому что он считается главным покровителем всех душ, живых и умерших людей. Помимо этого, он всегда выступает в защиту за грешников, попадающих в потусторонний мир, на Страшном Суде. Когда началась война на Небесах, именно он победил дьявола и помог всем православным, и он продолжает это делать даже сейчас.