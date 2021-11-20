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Какие молитвы читать за усопших всю ночь 21 ноября, чтобы Архангел Михаил забрал души усопших из ада?

6:30:4311/20/2021
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В День Архангела Михаила важно прочитать молитву за каждого усопшего, чтобы помочь его душе попасть в Рай.

В православии существует восемь архангелов, одним из которых является Михаил. Фото: Pixabay
В православии существует восемь архангелов, одним из которых является Михаил. Фото: Pixabay

Важно всегда чтить память усопших, однако особенно нельзя забывать об этом в специальные праздники. Одним из таких является Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, который отмечается 21 ноября. Он считается важнее остальных дней потому, что в этот день Архангел может помочь душам всех усопших выйти из Ада.

В день Архангела Михаила православные молятся за умерших, потому что он спускается с Рая к краю мира ада и опускает туда свое правое крыло. В связи с тем, что он будет находиться не на Небесах, он будет слышать абсолютно каждого верующего, а также молитвы, которые будут вознесены ему за грехи умерших. Не стоит ограничиваться молитвой о самых близких людях: вы можете помолиться за всех, кто отошел в мир иной, и кто был дорог вам при жизни всегда. Именно Архангел Михаил может помочь грешникам попасть в Рай, если услышит от вас следующую молитву:

Молитва Архангелу Михаилу
Молитва Архангелу Михаилу

Читать ее необходимо в полночь, потому что именно в этот момент Архангел улетает от врат Рая, которые он постоянно охраняет от сатаны. Делайте это искреннее, не отвлекаясь на посторонние вещи, при зажженной свече и перед иконой, и тогда Архистратиг точно услышит ваши просьбы, обращенные к нему.

Если ваш родной или близкий человек совершил несколько незначительных грехов, то в силах Архангела Михаила провести его душу сразу в Рай. Если же на душе усопшего есть какой-то тяжелый грех, который нельзя простить на Страшном Суде, то он не сможет этого сделать, но поможет облегчить наказание для нее.

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молитвахристианство.день Архангела Михаила
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