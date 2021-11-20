Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кому обязательно помогает Пресвятая Богородица в свой праздник Введения во храм 4 декабря? О чем помолиться Божьей Матери

4:00:0911/20/2021,Анна Филатова
0

Пришло время отводить девочку в храм и родители Марии исполнили свое обещание. В Иерусалимском храме девочка пробыла 15 лет.

Богородицу привели в Иерусалимский храм, когда ей было всего три года.
Богородицу привели в Иерусалимский храм, когда ей было всего три года. Фото: Ikonaspas.ru

4 декабря каждый год отмечается праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник почитает большинство люде нашей страны.

Богородица была настоящим чудом для своих родителей. Они долго хотели завести ребенка, но это у них никак не получалось. Когда мужчина и женщина совсем отчаялись, они попросили Господа послать им ребенка и дали обет, что если у них появится малыш, то они его отдадут на служение Богу. Спустя время Анна поняла, что ждет ребенка. У счастливых родителей родилась дочь, которую назвали — Мария. До трех лет девочка воспитывалась с родителями, окруженная любовью и заботой. Пришло время отводить девочку в храм и родители Марии исполнили свое обещание. В Иерусалимском храме девочка пробыла 15 лет. Она была очень доброй и отзывчивой девочкой, много занималась изучением Священного Писания, занималась делами по хозяйству, очень много молилась, помогала священнослужителям. Когда родители девочки отошли в мир иной, согласно традиции Мария должна была выйти замуж и покинуть стены храма. Но Мария решила продолжить свое служение Господу, но чтобы закон был исполнен, ей даже выбрали мужа, который охранял ее достоинство и честь.

К Богородице в основном обращаются женщины, так как святой образ считается заступницей женщин, просят ее о помощи в деторождении, легких родах, семейном благополучии. С просьбами к Богородице обращаются и просят здоровья, наставления на путь истинный. Обратиться с молитвой к святому образу можно и в церкви, и дома. Главное, чтобы молящийся был чист душой и верил в чудотворную силу иконы. При обращении к Богородице важно не только ее просить, но и благодарить за то, что вы имеете в жизни.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
храмиконамолитва
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вам известно об этой иконе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому обязательно помогает Пресвятая Богородица в свой праздник Введения во храм 4 декабря? О чем помолиться Божьей Матери
4:00:09 11/20/2021
Кому обязательно помогает Пресвятая Богородица в свой праздник Введения во храм 4 декабря? О чем помолиться Божьей Матери
К какому поколению вы относитесь и как ваш возраст меняет вашу личность
3:30:40 11/20/2021
К какому поколению вы относитесь и как ваш возраст меняет вашу личность
Нумерология нового 2022 года: что значат «три двойки и ноль». Целое число – «шесть» - есть угроза человечеству
3:00:42 11/20/2021
Нумерология нового 2022 года: что значат «три двойки и ноль». Целое число – «шесть» - есть угроза человечеству
Сколько чашек кофе и чая в день может снизить риск инсульта и слабоумия на 30%: исследование
2:30:50 11/20/2021
Сколько чашек кофе и чая в день может снизить риск инсульта и слабоумия на 30%: исследование
Важные советы любителям кофе: как избежать инсульта и других проблем со здоровьем?
1:30:11 11/20/2021
Важные советы любителям кофе: как избежать инсульта и других проблем со здоровьем?
Особенности личности женщин по знаку зодиака: главные черты, совместимость, любовь, социальные устремления
1:00:41 11/20/2021
Особенности личности женщин по знаку зодиака: главные черты, совместимость, любовь, социальные устремления
Отчего желтеет язык: все причины и проблемы со здоровьем - от курения до черных волос
12:30:27 11/20/2021
Отчего желтеет язык: все причины и проблемы со здоровьем - от курения до черных волос
БердскВ Бердске толпа девочек-подростков жестоко избила сверстницу на улице: По сообщению из больницы полиция начала расследование
11:43:55 11/20/2021
В Бердске толпа девочек-подростков жестоко избила сверстницу на улице: По сообщению из больницы полиция начала расследование
Самые красивые породы кошек назвали учёные: их искали при помощи «золотого сечения». Кто в топе?
11:30:29 11/20/2021
Самые красивые породы кошек назвали учёные: их искали при помощи «золотого сечения». Кто в топе?
Причины лишения детских пособий российских семей назвали в Минтруде
11:18:50 11/20/2021
Причины лишения детских пособий российских семей назвали в Минтруде