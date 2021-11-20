Кому обязательно помогает Пресвятая Богородица в свой праздник Введения во храм 4 декабря? О чем помолиться Божьей Матери

4 декабря каждый год отмечается праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник почитает большинство люде нашей страны.
Богородица была настоящим чудом для своих родителей. Они долго хотели завести ребенка, но это у них никак не получалось. Когда мужчина и женщина совсем отчаялись, они попросили Господа послать им ребенка и дали обет, что если у них появится малыш, то они его отдадут на служение Богу. Спустя время Анна поняла, что ждет ребенка. У счастливых родителей родилась дочь, которую назвали — Мария. До трех лет девочка воспитывалась с родителями, окруженная любовью и заботой. Пришло время отводить девочку в храм и родители Марии исполнили свое обещание. В Иерусалимском храме девочка пробыла 15 лет. Она была очень доброй и отзывчивой девочкой, много занималась изучением Священного Писания, занималась делами по хозяйству, очень много молилась, помогала священнослужителям. Когда родители девочки отошли в мир иной, согласно традиции Мария должна была выйти замуж и покинуть стены храма. Но Мария решила продолжить свое служение Господу, но чтобы закон был исполнен, ей даже выбрали мужа, который охранял ее достоинство и честь.
К Богородице в основном обращаются женщины, так как святой образ считается заступницей женщин, просят ее о помощи в деторождении, легких родах, семейном благополучии. С просьбами к Богородице обращаются и просят здоровья, наставления на путь истинный. Обратиться с молитвой к святому образу можно и в церкви, и дома. Главное, чтобы молящийся был чист душой и верил в чудотворную силу иконы. При обращении к Богородице важно не только ее просить, но и благодарить за то, что вы имеете в жизни.