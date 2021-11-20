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Полиция Новосибирска отказала в возбуждении дела о пропаганде ЛГБТ против певицы

2:53:1011/20/2021
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Националисты пожаловались на песню Алены Швец "Две девочки", но правоохранители не нашли в тексте призывы к однополой любви.

Алена Швец поет лирические песни. Фото: vk.com

Новосибирская полиция отказалась возбуждать уголовного дела против певицы Алены Швец, которую заподозрили в пропаганде ЛГБТ-культуры. Как стало известно, заявление в правоохранительные органы на нее написал член националистического движения «Мужское государство», запрещенной в России экстремистской организации.

-В своем обращении гр. (имя) сообщает о том, что на ресурсе www.youtube.com исполнитель под именем "Алена Швец" исполняет песню "Две девочки", что, по мнению заявителя, является пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних. Установлено, что данная песня повествует о дружбе двух неустановленных лиц женского пола. Призывов к однополой любви в тексте нет — сказано в документе Центрального отдела полиции по Новосибирску (цитата по АиФ).

Таким образом, информация, которую изложил заявитель, не нашла подтверждения. Известно, что националистов творчество новосибирской исполнительницы заинтересовало летом 2021 года.

Под псевдонимом "Алены Швец" выступает Алена Швецова. Она поет о человеческих взаимоотношений, романтических переживаниях, порой прибегает к сатире на тему социальной жизни.

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