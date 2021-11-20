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Бывшему замминистра просвещения Раковой следствие предъявило обвинение в мошенничестве пока на 20 млн рублей

1:57:1611/20/2021
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По этому эпизоду Марина Ракова с подельниками фиктивно устроила на работу в вуз 12 сотрудников, которые в течение двух лет получали зарплату, не выполняя никакой работы.

Пока Марине раковой инкриминируют один эпизод мошенничества. Фото: Минпросвещения

В московском главке МВД предъявили обвинение по статье о мошенничестве бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой, а также экс-заместителю гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку. Об этом в пятницу сообщили в «МВД Медиа».

Как полагает следствие, в 2018 году обвиняемые в сговоре с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым решили похитить денежные средства с использованием служебного положения. Они заключили фиктивные договоры между вузом и 12 сотрудниками Минпросвещения ради мнимого трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук.

Следователи установили, что с в течение двух лет эти сотрудники регулярно получали зарплату, однако никакой работы не выполняли. Ущерб оценен в 20 млн рублей.

Раковой и Заку инкриминируют преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного против Раковой, Сергея Зуева и других лиц.

-Сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, — отметили в МВД.

Полицейские расследуют  еще один эпизод в отношении Раковой. Предположительно, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования на госконтракты по федеральному проекту «Учитель будущего». Однако выявили фальсификацию отчетов по научным исследованиям на 50 млн рублей. Именно после этого Ракову арестовали.

Зуеву, который тоже содержится в СИЗО, вменяют хищении 21 млн рублей у Фонда.

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