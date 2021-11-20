Новые старческие болезни обнаружили у Байдена, которому 20 ноября исполняется 79 лет: Врач уверен в дееспособности президента США

У президента США Джо Байдена обнаружили новые проблемы со здоровьем. Так у американского лидера наблюдается усиление кашля, у него походка ухудшилась, кроме того его лечат от мерцательной аритмии, рассказал лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор. При этом доктор назвал Байдена вполне дееспособным.
"Президент достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности, и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений и послаблений", — уточнил О'Коннор.
Высокопоставленный пациент, по словам врача, стал чаще "прочищать горло". При этом симптомы у президента появились давно, но сейчас - все чаще и чаще. Байдену нужно тщательное обследование, заявил врач.
Кроме того, походка лидера США стала "ощутимо более негибкой". О'Коннор напомнил о прошлых спортивных и ортопедических травмах Байдена, который в прошлом году к тому же сломал стопу. Доктора склонны связывать проблему с походкой с дегенеративным артритом позвоночника и спондилезом из-за возрастного изнашивании позвонков.
Недавно после лечения он вернулся к работе после колоноскопии под наркозом (это еще называют болезнью пенсионеров). В это время его обязанности исполняла вице-президент Камала Харрис.
Напомним, что Байдену сегодня, 20 ноября, исполняется 79 лет. Он является самым пожилым в истории США президентом.