Гороскоп Бобрового Полнолуния для всех знаков зодиака на 19 и 20 ноября 2021 года

Ваше Полнолуние в гороскопах Тельца наступит для всех знаков зодиака в астрологии с 19 по 20 ноября 2021 года.
С самого начала человечества мы были очарованы Луной. Мы все время ощущали его влияние, иногда признавая его, иногда отбрасывая такие понятия, пишет yourtango.com.
Тем не менее, Луна оказывает влияние на нашу планету. Он управляет волнами, нашим настроением и многим другим. Луна - это часть Земли, как и мы. Луна нам знакома, потому что это семья.
В ноябре у нас есть Бобровая луна, названная коренными американцами в честь времени, когда бобры готовятся к зиме.
Духовно это значение передается и нам, когда мы начинаем свои первые шаги во тьму Зимы впереди.
Что делает это Полнолуние еще более особенным, чем обычно, так это то, что она будет затенена Землей, что сделает его лунным затмением, что сделает это затмение самым продолжительным за последние 500 лет.
Добро пожаловать на Луну полного лунного затмения в Тельце. Это время преобразующей энергии и размышлений.
Гороскопы на полнолуние для всех знаков зодиака с 19 по 20 ноября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Ожидайте внезапного прорыва. Эта лунация принесет Овну удачу благодаря преобразующим действиям. То, что вы планируете делать со своим будущим, будет определено в вашем уме в это время.
Это хорошее время, чтобы простить тех, на кого вы злились. Освободитесь от бремени людей, которые обидели вас, поскольку все, что они могут принести вам, - это тяжелый груз и сожаление. Пора освободиться, Овен.
Телец (20 апреля - 20 мая)Это Полнолуние проходит через ваш знак и знакомит вас с тем, что вам нужно сделать, чтобы выбраться из любой эмоциональной ловушки, в которой вы можете оказаться прямо сейчас.
Это лунное затмение должно подействовать на вас как обаяние, когда дело доходит до того, что вы собираетесь жить вместе. То, что когда-то не имело смысла и вызывало только смущение и, возможно, страх, теперь кажется ясным.
Есть путь, который вы можете представить себе сейчас, и рекомендуется действовать, исходя из этой ясности. Действуйте сейчас, запустите механизм изменений.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Это Полнолуние будет действовать как оживляющий агент для вас, Близнецы. Это означает, что вы придете к соглашению с тем, что вы расставляете по приоритетам, и сосредоточитесь на этом, а не тратите больше времени на то, что является второстепенным.
Сосредоточенность - это то, чего требует ваша личная трансформация, а это означает постоянство. Хотя вы способны сконцентрироваться, вы часто упускаете из виду, почему вы делаете то, что делаете. Это Полнолуние поможет вам вернуться на правильный путь.
Рак (21 июня - 22 июля)Это лунатизм не повлияет на любовную жизнь всех, однако на вашу жизнь повлияет, и это может привести к эмоциональным потрясениям. Есть аспекты вашей романтической жизни, которые не кажутся подлинными, как если бы вы жили во лжи.
Это скоро изменится. Что-то внутри вас «щелкнет», и вы поймете, что есть несколько трудных решений, которые вам нужно принять, чтобы исправить любые ошибки, которые произошли. Это потребует работы, но, обладая ясностью видения, вы, по крайней мере, будете знать, каков план.
Лев (23 июля - 22 августа)Это Полнолуние станет для вас стимулом с точки зрения карьеры и профессиональной жизни. Вы не торопились, выясняя, где вы хотите использовать свои таланты, но время движется быстро, а вы не движетесь вместе с ним. Пора принимать решение; в каком направлении вы идете?
Время здесь играет важную роль, и вам нужно будет сделать карьерный шаг. Если вы хотите похвалы и похвалы за то, что вы великий, вам действительно нужно сделать что-то, что даст вам такой статус. Полнолуние похоже на вашего личного директора по фотографии, и теперь оно говорит: «Действие!»
Дева (23 августа - 22 сентября)Что будет наиболее очевидно во влиянии Полнолуния на вас, так это то, как вы заметите, как мало вы изменились за эти годы, и что, возможно, пришло время для серьезного перенаправления.
Вы крепко держались старых обычаев и теперь начинаете ощущать себя пережитком; возможно, вы могли бы немного поучиться у людей моложе вас, а не отвергать всю информацию, если она поступает из неизвестного источника. Это время для вас открыться энергии юности и извлечь из нее уроки. Пришло время увидеть в этом позитивный шаг. Чего стоит путь, если по нему не ходят?
Весы (23 сентября - 22 октября)Пора взрослеть, Весы, и это не означает снисхождения. Это Полнолуние вот-вот даст вам понять, что вам нужно отпустить детские мечты, а также детские кошмары.
В вашей жизни есть что-то, за что вы слишком долго держались, и дошло до того, что вы либо прогрессируете, либо отстаете - и вам это не понравится. Пусть это Полнолуние станет для вас призывом улучшить свою жизнь и подумать о будущем.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Чего вы должны ожидать, так это облегчения своей ноши, Скорпион, поскольку это Полнолуние практически настаивает на том, чтобы вы взяли перерыв, чтобы перегруппироваться.
Вы привыкли поступать по-своему; вы редко принимаете предложения, а когда что-то не получается, вы отрицаете их важность, игнорируя собственные ошибки, как если бы они были частью плана. Что ж, этот план редко срабатывает для вас, так что пришло время стать реалистичным. Работайте с тем, что у вас есть, а не мечтайте о том, чего у вас нет.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Трансформация велика со Стрельцом во время Полнолуния в Тельце. Теперь вы ищете истину. Вы никогда не были сторонником лжи, а теперь вы просто не можете терпеть, когда кто-то тратит ваше время на ложные замечания или вводящую в заблуждение информацию.
Это начало нового сезона для вас, когда вы понимаете, насколько коротка и сладка жизнь. С этого момента вы не потерпите ничего, кроме честности со стороны друзей, знакомых и любимых. Вы больше не являетесь человеком «три удара, и вы вне игры». Вы сократили это до одного удара. Один удар, и они вышли.
Козерог (22 декабря - 19 января)Это Полнолуние предназначено для того, чтобы вывести вас из зоны комфорта и погрузиться во что-то весьма захватывающее. Вы всегда смирялись со своей судьбой, которая, как правило, была для вас довольно хорошей, но она стала обыденной, и этот лунный месяц вот-вот поставит эту посредственность на первый план.
Вы тот, кто обожает совершенство, но при этом согласился на гораздо меньшее. Пришло время поднять ставки на то, что вы ожидаете от себя. Пришло время считать себя частью того совершенства, на которое вы только взглянули издалека.
Водолей (20 января - 18 февраля)В динамике семьи грядут изменения. Вы можете ожидать, что вскоре вы увидите изменение местоположения или нового человека, который присоединится к семье. На домашнюю жизнь повлияет Полнолуние, и эмоции будут на высоте; вы можете чувствовать себя подавленным всей новизной, и поначалу может быть сложно адаптироваться, но это всего лишь вкус того, что будет дальше.
С открытым сердцем и разумом вы будете готовы работать с любыми преобразующими действиями, которые встретятся на вашем пути. Этот переход дает вам сосредоточенность и ясность, а также острое представление о том, что вас ждет в будущем.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Как и само затменное полнолуние, вы также хорошо знаете свое сияние, даже если оно было скрыто за тенью чего-то гораздо большего.
Это время в вашей жизни, когда вы осознаете свою ценность и решаете рассказать о ней другим. Больше нет времени прятаться или ускользать в тень - жизнь коротка и драгоценна, и вам нужно заявить о себе.
Вам есть что дать миру - вам нужно начать воплощать это в жизнь, Рыбы.