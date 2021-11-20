Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 20 ноября 2021 года

Ваше чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака здесь в субботу, 20 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Луна покидает знак Тельца, чтобы войти в зодиак Близнецов, и у нас есть выходные, когда любопытство укореняется во всех смыслах, пишет yourtango.com.
Но что принесет субботнее чтение карт Таро вашему знаку зодиака? Читать дальше.
Узнайте, что приготовило для вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в субботу, 20 ноября 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Рыцарь Кубков
Эмоциональная стабильность сегодня может стать проблемой. Вы можете испытать взлеты и падения, вызванные чистой страстью к тому, что вы делаете прямо сейчас. Это новый день для вас, Овен, поэтому, когда вы что-то так сильно чувствуете, не бойтесь показать, насколько это реально для вас.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Двойка Пентаклей
Вам никогда не бывает легко принять денежные решения, поскольку здесь задействовано множество факторов. Вам нужно будет тщательно взвесить свои варианты. Не знаете, что делать даже после того, как получили совет от других? Спать на этом.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Королева Жезлов
Ваше слово - это ваша связь, поэтому, когда вы говорите кому-то, что что-то сделаете, вы полностью намерены довести дело до конца. Это не всегда так с другими. Ожидайте, что вы можете удивить человека, который ожидает, что его подведут.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Рыцарь Мечей
Вы ссоритесь и спорите больше, чем следовало бы. Вызов тайм-аута. Размахивайте белым флагом капитуляции. Истинно спросите себя, стоит ли война ради более высокой цели тех жертв, которые вы приносите. Надеюсь, это лучше, чем когда мы были в их возрасте.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Мир
У вас есть много вариантов, поэтому вы захотите их тщательно взвесить сегодня. Сосед, который считает, что проигрышное предложение на самом деле более многообещающее, хочет, чтобы прошло время, и вы можете увидеть факты.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Четверка Мечей
Вы не можете отвергнуть то, что вы говорили, и злиться, и то, что вы сказали, может иметь последствия. Требуется много мужества, чтобы признать свою неправоту и попытаться найти способ исправить это. Однако человек может быть слишком зол, чтобы принять это.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Башня
Внезапный сбой из ниоткуда может испортить ваш день. Убедитесь, что у вас есть план Б, вода и закуски, чтобы не терять ощущение, будто еда была прервана.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Маг
Вы такие талантливые и многогранные. Не позволяйте другому человеку приглушить вашу личность. Может показаться, что ревнивые друзья сменяют друг друга на 3 месяца, так что заставьте себя справляться с трудностями.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Тройка Жезлов
Это время для творчества.
Не позволяйте энергии умереть, если вы не создали что-то прекрасное и удивительное. Позвольте своему внутреннему ребенку бегать свободно и как можно больше удивляйтесь, что вы будете ребенком время от времени.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Двойка Кубков
Это эмоциональное время для вас, и вы не должны игнорировать его. Обязательно свяжитесь с хорошим другом, чтобы поговорить о том, через что вы проходите, и получить поддержку, любовь и помощь в трудные времена.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: восьмерка пентаклей
Вы стали достаточно опытным человеком, поэтому требуйте, чтобы люди относились к вам как к такому. Компания, у которой все еще может быть ваше резюме на fille, может обратиться к вам с возможностью.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Паж Пентаклей
iMessage о деньгах может прийти вам на помощь. Помните о почте, которая, кажется, от телемаркетинга, это может быть чек на возврат или способ получить определенные вещи, которые вы хотите.