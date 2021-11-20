Что Дженнифер Лопес сообщила о свадьбе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес, играющая главную роль в грядущем ромкоме «Выходи за меня замуж», может быть, ее собственная свадьба на горизонте чуть ближе, чем вы думаете.
В то время как она и Бен Аффлек снова вместе и набирают силу, Лопес намекнула, что она может снова выйти замуж, пишет yourtango.com.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес женятся?
Короткий ответ - нет - по крайней мере, пока! Лопес, возможно, отменила свою помолвку с Алексом Родригесом менее года назад, но это не оставило ее в восторге от того, что она снова выходит замуж.
Дженнифер Лопес говорит, что все еще открыта для брака.
В интервью программе «Сегодня», чтобы поговорить о ее новом фильме «Выходи за меня замуж», интервьюер немного расспросила о личном будущем Лопес, спросив: «Выходи за меня замуж» - это те два слова, которые вы хотели бы услышать в будущее?"
Актриса и экстраординарная певица на мгновение подумала, прежде чем сказать: «Не знаю, да, наверное. Вы меня знаете, я романтик. Я всегда им была. Я была замужем несколько раз», - продолжая утверждать:« Да, я до сих пор верю в счастье на все сто процентов».
Дженнифер Лопес до этого была помолвлена пять раз.
52-летняя актриса, певица и танцовщица в прошлом была трижды замужем за Охани Ноа, Крисом Джаддом и, в ее самых долгих отношениях, Марком Энтони - известным артистом латиноамериканской музыки и отцом ее близнецов.
Она также была помолвлена еще два раза, и оба они были отменены перед свадьбой.
Совсем недавно она отказалась от помолвки с A-Rpd в 2021 году, разочаровав поклонников Джей Рода во всем, но задолго до этого она была помолвлена с Аффлеком - еще в 2002 году.
Лопес не смущает ее романтическая история.
В том же интервью «Сегодня» они спрашивают ее, как она чувствует себя в своем предстоящем фильме, высмеивающем ее многократные браки.
Лопес ответил: «Послушайте, если вы не можете смеяться над собой и воспринимать все как есть - я просто не думаю об этих вещах. Я чувствую себя человеком, как и все остальные. У меня были взлеты и падения. Я делала ошибки. Я действительно горжусь тем, куда я пришла в своей жизни, кем я являюсь как личность, как мама, как актриса, как художник».
Приятно видеть в ней такой позитив и уверенность в себе - ясно, что она не стесняется своей истории отношений и все больше и больше растет в себе благодаря своей карьере и отношениям.
Это только делает еще более захватывающим видеть, что Лопес не пресытилась любовью все это время. Понятно, что весь этот личный рост не подавил в ней романтики, как она сказала.
Почему «Беннифер» расстался в первый раз?
Основная причина, по которой Аффлек и Лопес изначально расстались, заключалась в их популярности и интенсивном освещении в СМИ.
«Беннифер 2.0» - так звали их пару - в то время была одной из самых горячих пар Голливуда.
Они были широко любимы фанатами, и Аффлек сыграл печально известную эпизодическую роль в клипе Лопеса на песню «Jenny from the Block» еще в 2002 году.
За ними постоянно следили папарацци в течение их отношений, и когда это начало мешать их свадьбе, это казалось последней каплей.
Они публично отозвали помолвку в 2004 году; они только сначала отложили его, опасаясь прессы и мании, распространяющейся на их свадьбу.
Однако вместо того, чтобы изменить расписание, они полностью отменили его и расстались.
Возможно, за годы отношений, тщательно изучаемых средствами массовой информации, Лопес достаточно привыкла, чтобы дать «Беннифер 2.0» шанс на брак.
Мы можем только надеяться, что Аффлек чувствует себя так же уверенно в любви и в средствах массовой информации, как и Лопес!
И с большим количеством его собственного опыта брака и отношений, окончательного развода со своей женой Дженнифер Гарнер в 2018 году, мы можем только надеяться, что у Беннифер есть все, что нужно, чтобы продержаться на этот раз!
Беннифер снова вернулся и стал сильнее, чем когда-либо - закончится ли на этот раз браком?
Поскольку папарацци становится менее распространенным из-за того, что каждый получает доступ к социальным сетям и размещает свои собственные фотографии, основная проблема со стороны пары могла быть удалена в будущем просто из-за разрыва во времени.
Тем не менее, именно папарацци сообщили о возрождении пары.
Но на этот раз пара, похоже, менее обеспокоена средствами массовой информации, и они довольно быстро предали гласности свои отношения, появившись на нескольких красных дорожках, взявшись за руки и даже войдя в официальный Instagram в июле (хотя и довольно скрытно, в четвертом году). Фото).
Хотя пока нет разговоров о предложениях или планировании свадьбы, романтические надежды Лопес на «долго и счастливо» показывают нам, что это может быть возможным в будущем.
Как было бы удивительно увидеть, как Беннифер наконец связал себя узами брака спустя почти 20 лет?