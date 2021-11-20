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"Пусть сдохнут": Скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов отказался кормить бедных

4:00:4811/20/2021
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Передавать просроченные продукты для нуждающихся «безбожных балбесов» православный предприниматель считает вредной инициативой.

Герман Стерлигов не отказывается кормить стариков и дает им хлеб. Фото: Скриншот

В Госдуме подготовили законопроект, по которому бизнесу разрешат вместо утилизации продуктов с истекшим сроком годности раздавать их бедным.

Данная инициатива была раскритикована православным предпринимателем Германом Стерлиговым. Бизнесмен отказался от идеи кормить «безбожных балбесов» просто так, сообщает «Газета.ru».

Стерлигов известен тем, что продает натуральную пищу. К примеру, хлеб в его магазине стоит 3000 рублей. Он заявил, что натуральные продукты — слишком дорогое удовольствие, чтобы их раздавать просто так, тем более когда речь идет о недалеких «безбожниках». Он выразил мнение, что если продукты состоят из ГМО и химических заменителей, то их нельзя раздавать даже собакам, а не то, что людям.

Стерлигов отметил, что балбесы и бездельники не хотят приложить силы для работы на земле и ехать для этого в деревни, поэтому, кто не хочет работать пусть, пусть сдохнет.

- Если кто хочет сдохнуть — пусть сдохнет, нянчиться с таковыми ни к чему, можно и отравленной просрочкой подкармливать, разницы для них особой нет, — сказал он.

Предприниматель заметил между тем, что его слова не относятся к старикам и немощным. Он заявил, что в магазине в Слободе такая категория граждан страны может взят совершенно бесплатно хлеб.

Он отметил, что в большинстве своем старики остались без опоры по причине сделанных ранее абортов и воспитанных неблагодарными свиньями детей, не желающих ухаживать за родителями.

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