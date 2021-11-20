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Сюжет о подозреваемом в педофилии патриоте Кошкине из Новосибирска показали на Первом канале

4:20:5311/20/2021
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Программа «Человек и закон» включила в передачу сюжет о руководителе военно-патриотического центра «Альфа», которого подозревают в совращении несовершеннолетней воспитанницы клуба.

Романа Кошкина подозревают в педофилии, несмотря на то, что школьница отказывается от обвинений. Фото: Скриншот

В эфире Первого канала в пятницу, 19 ноября был показан выпуск передачи «Человек и закон», один сюжет из которой был посвящен руководителю военно-патриотического центра «Альфа» Роману Кошкину. Его подозревают в совращении несовершеннолетней воспитанницы.

В программе сказано, что история началась с того, что девочка-подросток похвалилась перед подругами, что у нее была встреча в романтической обстановке с Романом, после чего информацию подхватили учителя, школьницу вызвали на допрос следователи. Итогом стало заключение Романа в СИЗО, где он находится уже полтора года. За это время девочка сменила показания и заявляет, что все выдумала.

- Они переписывались только как педагог и ученик. Сами понимаете, возраст такой, хотела показать, что она крутая, чтобы ее в коллективе ценили. На судебные процессы она ходит и пытается доказать, что ничего не было, — рассказал отец девочки Алексей.

В настоящее время ожидается проведение судебного заседания на котором подозреваемого могут осудить на срок от 10 до 20 лет лишения свободы. В суде школьница пытается доказать, что ничего не было.

В передаче говорится, что Роман отказывался встречаться с девочкой, но она пригрозила, что сделает с собой что-нибудь, поэтому, Кошкин пришел на встречу недалеко от своего дома. При этом школьница попросилась сходить в туалет, а после ушла.

- Он не мог оставить девчонку в такой мороз на улице, сказать: «Поезжай домой и разбирайся со своими проблемами сама». Он бы так не сделал. Хоть кто пришел бы. Был мороз в тот день сильный — сорок градусов, — сказала мама Романа Ольга Кошкина.

Адвокат Романа заявляет, что в первых показаниях школьницы была ложь, однако следователи основывают обвинение на том, что наоборот — ее первые показания были правдой — такое заключение дала экспертиза.

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обвинениесизопедофилияпоказанияПервый каналРоман Кошкин
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