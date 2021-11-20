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В Бердске после вызова проститутки на дом посыпались угрозы на жителя общежития

4:59:5011/20/2021
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Вероятно, на бердчанине хотели отработать стандартную мошенническую схему. Вместо приятного общения с девушкой легкого поведения, вечер продолжился разговором с полицейскими.

Полиция передала мужчину медикам "скорой"
Полицейские Бердска выезжали на место возможного преступления в общагу. Фото: "Курьер.Среда"

Решивший приятно провести пятничный вечер житель Бердска серьезно прогадал. И вместо общения с девушкой "низкой социальной ответственности" ему пришлось беседовать с полицейскими.

Как стало известно «Курьер.Среда», проживающий в одном из бердских общежитий на ул. Боровой мужчина вечером 19 ноября вызвал по известному ему телефону проститутку. Он уже готовился к встрече дамы, рассчитывая скоротать время в приятной компании. Но его планам не суждено было сбыться.

Как только девушка шагнула за порог его квартиры, раздался телефонный звонок. Угрожающий мужской голос настоятельно порекомендовал готовить деньги или ему несдобровать. Звонивший откровенно заявил, что сейчас его придут бить.

Перепугавшись, бердчанин забыл о романтическом вечере и обратился в полицию. Правоохранители приехали на место возможного будущего преступления и взяли с человека, вызвавшего на дом путану, объяснения.

Сотрудникам полиции, наверное, удастся вычислить того, кто угрожал. Вместе с тем, с бердчанином, скорее всего, попытались провернуть стандартную мошенническую схему: женщина по вызову приезжает в гости, следом врывается «муж-брат-сват-возлюбленный» и устраивает сцену ревности. Умерить пыл нежданного гостя способна только определенная сумма денег.

В нашем случае незадачливый любитель «клубнички» отделался только страхом за свою жизнь и испорченным вечером.

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