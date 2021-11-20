21 ноября – день Ангела и именины всех Михаилов, Миш, Мишенек и Мишань. Как их защищает Архангел Михаил и что значит имя?

Совсем скоро наступит светлый праздник в честь архангела Михаила — Михайлов день. 21 ноября все православные верующие должны обратиться с молитвой к Михаилу. Считается, что мольба ангелу принесет защиту от бед, несчастий и неудач. Это связано с важной ролью архангела Михаила не только для Небесных сил, но и для жителей Земли, поскольку он является военачальником сил света. Более того, именно Михаил одолел сатану. Эта торжественная победа во многом объясняет, почему он изображен с оружием как на иконах, так и на памятниках. Меч Михаила стал самым настоящим символом защиты и покровительства людского рода. Люди, которые носят имя архангела-военачальника, могут гордиться им. Но почему?
Что значит имя Михаил?
Михаил является древнееврейским именем, которое переводится как «тот, кто подобен Богу». Вероятно, именно с этим связана столь важная роль Михаила в Небесных Силах. Он является и защитником людей, и своеобразным судьей. Например, если 21 ноября, в Михайлов день, ослушаться запретов Михаила, архангел накажет верующего.
21 ноября также является именинами для всех Михаилов. В именины принято приглашать гостей и праздновать в большой компании столь яркий день. В целом Михайлов день предполагает собой сбор родных и близких, пышный стол, веселые гуляния, которые станут для Михаила двойным праздником. Главное помнить, что в этот день существует ряд запретов.
Чтобы остаться в своем уме к старости, нельзя мыть голову в день архангела Михаила. Считается, что с грязью уйдет и рассудок.
Также в этот день категорически запрещено рубить дрова или работать с острыми предметами. За это Михаил и вовсе накажет человека.
Кроме этого, в Михайлов день необходимо разрешать конфликты, а не создавать их. Поэтому запрещено спорить, ссориться и ругаться. Если соблюсти все правила, архангел услышит молитву верующего и поможет ему в трудный час.