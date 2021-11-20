В Бердске полицейские за две недели нашли вора, рассчитавшегося в магазинах чужой банковской картой

В Бердске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. На поиск подозреваемого у сотрудников бердского отдела МВД ушло две недели.
Еще 4 ноября в полицию обратился бердчанин, заявив, что у него при неустановленных обстоятельствах пропала банковская карта. Позже с нее произошло списание 2000 рублей путем расчета в магазинах за покупки разными суммами.
Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого в опустошении чужой карты - 35-летнего ранее судимого за кражу жителя Бердска.
-Полицейские выяснили, что мужчина нашел утерянную карту и совершил покупки в магазинах города, оплатив их бесконтактным способом, - уточнили в региональном отделе МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ - «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", бердским правоохранителям удалось поймать злоумышленника, который отоварился в магазинах на 8000 рублей по чужой банковской карте, также случайно потерянной местной жительницей.