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В Бердске полицейские за две недели нашли вора, рассчитавшегося в магазинах чужой банковской картой

8:52:3111/20/2021
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Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого в опустошении найденной карты - 35-летнего ранее судимого за кражу бердчанина.

Полицейские Бердска раскрывают кражи денег с банковских карт. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. На поиск подозреваемого у сотрудников бердского отдела МВД ушло две недели.

Еще 4 ноября в полицию обратился бердчанин, заявив, что у него при неустановленных обстоятельствах пропала банковская карта. Позже с нее произошло списание 2000 рублей путем расчета в магазинах за покупки разными суммами.

Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого в опустошении чужой карты - 35-летнего ранее судимого за кражу жителя Бердска.

-Полицейские выяснили, что мужчина нашел утерянную карту и совершил покупки в магазинах города, оплатив их бесконтактным способом, - уточнили в региональном отделе МВД.

Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 158 УК РФ - «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", бердским правоохранителям удалось поймать злоумышленника, который отоварился в магазинах на 8000 рублей по чужой банковской карте, также случайно потерянной местной жительницей.

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