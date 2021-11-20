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Автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся в кювет в Нижегородской области. Есть пострадавшие

5:38:1511/20/2021
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По некоторым данным, пострадали от 4 до 13 пассажиров автобуса. Одна женщина, которую зажало, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Рано утром на дороге перевернулся автобус. Фото: Pixabay

В Нижегородской области произошло ДТП — опрокинулся автобус с пассажирами. Происшествие произошло недалеко от деревни Трестьяны Балахнинского района. Автобус с людьми съехал на обочину и перевернулся.

В салоне на момент инцидента находились 35 пассажиров, четырех из которых госпитализировали. Сообщается, что одна женщина сильно пострадала — ее зажало, сообщает MASH.

- В 06:10 мск на 333-м км автодороги Нижний Новгород - Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего произвел съезд на обочину с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД для ТАСС.

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автобусопрокинулсяДТПавария
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