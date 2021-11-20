Автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся в кювет в Нижегородской области. Есть пострадавшие

В Нижегородской области произошло ДТП — опрокинулся автобус с пассажирами. Происшествие произошло недалеко от деревни Трестьяны Балахнинского района. Автобус с людьми съехал на обочину и перевернулся.
В салоне на момент инцидента находились 35 пассажиров, четырех из которых госпитализировали. Сообщается, что одна женщина сильно пострадала — ее зажало, сообщает MASH.
- В 06:10 мск на 333-м км автодороги Нижний Новгород - Иваново водитель автобуса не учел дорожные условия, в результате чего произвел съезд на обочину с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД для ТАСС.